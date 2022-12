MACERATA - Inaugurata la mostra dedicata ai personaggi della Marvel organizzata dall'associazione Le casette. Al taglio del nastro l'assessore Laura Laviano. I cosplayers hanno incuriosito i passanti, immancabili foto e selfie

di Mauro Giustozzi

Capitan America, Spider Man, Thor a spasso in corso Cairoli in una domenica pre natalizia. Il più antico borgo di Macerata si proietta nel futuro con l’arrivo dei supereroi della Marvel che hanno calamitato l’interesse e la curiosità dei passanti indaffarati per gli ultimi acquisti in vista delle festività di fine anno e che hanno approfittato dell’occasione anche per fare qualche foto e selfie con questi personaggi colorati e ricchi di effetti speciali usciti dei fumetti e dalle pellicole dei film.

Il tutto grazie alla mostra ‘Merry X-Men! – Natale con i Supereroi’ che è stata aperta in corso Cairoli 90 e dove sono esposte le opere del disegnatore marchigiano Davide Mecozzi raffiguranti i personaggi più iconici della Marvel, tra cui gli Avengers, Spiderman, gli X- Men, Capitan America, i Fantastici Quattro, Iron Man, Hulk, Thor.

La mostra, inaugurata dall’assessore comunale Laura Laviano, è organizzata dai commercianti dell’associazione ‘Le Casette’ e col patrocinio dell’assessorato alle Attività produttive del Comune di Macerata, è a cura dell’associazione culturale ‘Arcadia’ e resterà aperta fino al 6 gennaio con orario 16.30-19.30. A destare l’attenzione di chi passeggiava per corso Cairoli sono stati soprattutto i cosiddetti cosplayers, che sono quei fans che amano indossare i costumi di personaggi dei film, dei fumetti e dei cartoni animati preferiti, dell’associazione ‘Fantasia Sogno Realtà’ che hanno interpretato alcuni celebri supereroi nei loro costumi tipici.

«E’ andata benissimo sia l’apertura della mostra che la presenza di animatori in costume dei personaggi più noti della Marvel, una gradita sorpresa che è stata molto apprezzata dai maceratesi e da tanti clienti – dice la commerciante Franca Ercoli-. In particolare la presenza di un disegnatore della famosa casa editrice statunitense dei fumetti che ha lanciato i supereroi arrivati anche sul grande schermo è stato motivo di interesse ed attrazione per i tanti appassionati del genere, in particolare anche molti bambini, che hanno visitato questa esposizione particolare ed unica nel suo genere».