L'INIZIATIVA di Confartigianato promuove i ristoranti delle province di Macerata, Fermo e Ascoli che propongono i classici della tradizione natalizia

Senza idee su dove trascorrere a tavola le festività? Ci pensa Confartigianato, torna “I menù delle feste” la storica iniziativa di Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo che promuove le attività della ristorazione del territorio durante le festività natalizie.

Nella pratica guida consultabile sul sito di Confartigianato, viene presentata una selezione di ristoranti delle province di Macerata, Ascoli e Fermo, che propongono gustosi menù della tradizione. Divisi per comune, ogni attività ha indicato le informazioni necessarie sul locale e la possibilità o meno di usufruire dell’asporto. L’iniziativa è arrivata all’ottava edizione e oggi più che mai sono uno strumento in più per i ristoratori, mettendoli in contatto diretto con la clientela.

Per questo Confartigianato ha avviato una campagna informativa sul progetto, per mettere a conoscenza il maggior numero di persone interessate all’iniziativa. Un progetto che ben si sposa anche con la campagna attivata nei giorni scorsi per invitare tutti ad acquisti artigiani e locali durante le festività. «Il nostro obiettivo – le parole di Lucia Biagioli, responsabile interprovinciale del settore – è quello di comunicare al pubblico che esiste una moltitudine variegata di locali, dove è possibile gustare prodotti tipici locali e soprattutto godere della creatività di tanti professionisti, che si dedicano con amore al proprio lavoro. Frequentare queste attività arricchisce noi stessi, perché ci permette di scoprire il grande patrimonio gastronomico del territorio. Inoltre, ci permette di contribuire alla ripresa di un settore che è stato fortemente vessato dalle innumerevoli crisi che stiamo vivendo. Quindi il messaggio è: andate a scoprire l’eccellenza delle cucine dei nostri ristoratori».