MATELICA - L'evento conclusivo si è tenuto ieri all’auditorium dell’Ipsia “Don Enrico Pocognoni”

All’auditorium dell’Ipsia “Don Enrico Pocognoni” di Matelica, ieri, si è tenuto l’evento conclusivo del Programma Erasmus+, destinazione Spagna e Belgio, con la consegna dell’attestato di partecipazione a 25 studenti e 7 docenti della sede centrale di Matelica e delle sedi associate di Camerino e San Severino. L’istituto, che può vantare al suo attivo nell’arco di tre anni ben cento borse lavoro, ha raggiunto un altro significativo obiettivo: l’accreditamento che consentirà alla scuola per sette anni di usufruire, con priorità rispetto ad altre scuole, di fondi europei riservati a progetti di mobilità per studenti e docenti.

Di alto profilo le presenze che hanno accolto l’invito a partecipare, come il senatore Mario Cavallaro, il sindaco di Matelica Massimo Baldini, il professor David Vitali di Unicam, il professor Luigi Stipa (referente di ateneo per Scuola ed Università di Unipm), l’assessore Vanna Bianconi e l’assessore Silvia Piscini in rappresentanza rispettivamente del Comune di San Severino e Camerino. A testimonianza del forte legame tra il “Don Pocognoni” ed il territorio matelicese sono intervenuti Francesca Miliani (responsabile dell’Ufficio risorse umane della Halley Informatica), Claudio Mercorelli (direttore della Fratelli Gionchetti), Michele Boldrini (titolare della Master Group), Sara Antonelli (titolare della Meccanica Matelicese) e Matteo Parrini per la fondazione “Il Vallato”.

La mattinata si è aperta con il saluto del dirigente scolastico Alessandra Gattari che, nel sottolineare il prezioso impegno profuso da tutta la comunità scolastica, ha evidenziato l’importanza del progetto: i 25 alunni vincitori delle borse – lavoro hanno vissuto un’esperienza formativa, sia dal punto di vista lavorativo che umano, a contatto con altre culture e rafforzando le competenze linguistiche.

In auditorium il responsabile del progetto Leonardo Petrelli, i familiari e i docenti accompagnatori: Linda Alfano, Roberta Tacchi, Amedeo Menghi, Paolo Gentili e Luciano Luciani. A completare lo staff i professori Angelo Antonelli e Giuseppe De Carolis oltre a Giovanna Piccione e Riccardo Ciciani, in rappresentanza dei sette docenti partiti per Bruxelles. Collegate per l’evento Stefania Cafaggi e Francesca Cuomo, responsabili della gestione mobilità transnazionale della Fmts Experience, ente partner dell’istituto.