TOLENTINO - Tutto pronto per il nuovo anno nello spazio culturale. Da gennaio a maggio 11 appuntamenti con i musical, il teatro d'autore e la rassegna comica in rosa

Undici nuovi spettacoli in cartellone dall’inizio del 2023 fino a maggio. Novità per il Politeama che con il nuovo anno il Politeama propone un cartellone di eventi ricercati, inconsueti e di grande eccellenza.

La seconda parte di stagione 2022-2023 del Politeama si compone di undici appuntamenti tra musica classica, jazz-swing, musica popolare, teatro e cabaret. Quest’ultimo genere che non era stato programmato nella prima parte di stagione, presenta una rassegna di comicità tutta al femminile: Donna Ridens, con tre protagoniste emergenti della scena italiana, già popolari sul web e in alcune trasmissioni televisive come Giorgia Fumo, Chiara Becchimanzi e Laura Formenti.

La musica classica è sempre presente nella programmazione del Politeama con il Master Piano Festival, allargato ad altri strumenti e generi con il concerto per pianoforte ed ensemble d’archi di Gianluca Luisi e Marcello Mazzoni, con un melologo della cantante e attrice Ottavia Fusco Squitieri e con il pianoforte a quattro mani del duo Sollini- Barbatano. La rassegna è sempre organizzata grazie alla consulenza artistica di Cinzia Pennesi. Ma la musica avrà anche una punta di diamante con il mito degli anni ’80 Sergio Caputo in trio che farà rivivere successi come Un sabato italiano, il Garibaldi innamorato e tanti altri. Musica, questa volta popolare, anche nello spettacolo teatrale Napoli tra storie e canzoni che ci porterà nelle atmosfere magiche della città partenopea con racconti e canzoni intramontabili.

Per la rassegna Racconti d’Attore due appuntamenti teatrali: un popolare attore come Sebastiano Somma racconterà in scena il celebre romanzo di Hemingway Il vecchio e il mare e l’attrice e cantante Maria Letizia Gorga con Cinzia Pennesi presenteranno lo spettacolo Monna Lisa Unplugged, dedicato alla Gioconda di Leonardo Da Vinci. Ma gennaio inizierà con uno spettacolo dedicato ai bambini e a tutta la famiglia, due repliche del musical ispirato alle più belle favole a ai celebri cartoni “Se puoi sognarlo…puoi farlo!” Una stagione variegata, con titoli e protagonisti di grande qualità, sempre orientata, come nella mission del Politeama a diffondere cultura artistica e buon intrattenimento. Proseguono anche le attività dedicate all’inclusività e ai giovani, grazie al contributo di Simonelli Group. Attive la Friend Card Studenti, pensata per avvicinare maggiormente allo spettacolo dal vivo il mondo giovanile, e l’iniziativa Tutti insieme a teatro, che dà la possibilità alle associazioni di famiglie con persone con disabilità di poter assistere gratuitamente, tutti insieme, agli spettacoli del Politeama.