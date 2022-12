BIANCONERI - L'ex centrocampista protagonista della cena di Natale in programma per domani a San Severino

Lo Juventus Official Fan Club di Treia torna ad organizzare la cena di Natale che, come nelle precedenti edizioni, avrà come ospite un illustre calciatore bianconero del passato. Dopo due anni di stop dovuto alla pandemia il club, che al momento conta ben 400 iscritti tra paese e dintorni, di cui 85 abbonati allo Juventus Stadium, ospiterà Massimo Bonini. L’ex centrocampista sammarinese è l’ultimo dei nomi che negli anni si sono avvicendati come protagonisti della ricorrenza (Fabrizio Ravanelli, il capocannoniere di Italia ’90 Salvatore “Totò” Schillaci, Stefano Tacconi, Moreno Torricelli, Michele Padovano e Angelo Peruzzi) ed è un nome amato dai tifosi di lunga data visto il passato glorioso negli anni ’80, dove ha scritto pagine importanti della storia bianconera con l’allora mister Giovanni Trapattoni: 3 scudetti, 1 Coppa Italia, 1 Coppa delle Coppe, 1 Coppa dei Campioni, 1 Supercoppa Uefa, 1 Coppa Intercontinentale. La serata, con l’intrattenimento di Giordano Show, è programmata per domani, venerdì 16 dicembre, alle 20,30 al ristorante Villa Berta a San Severino. Per info e prenotazioni: Sergio – 392 3727696.