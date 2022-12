MACERATA - L'iniziativa organizzata dall'Avis per sabato pomeriggio. L'appuntamento è alle 16,30 in piazza Annessione

“La passeggiata dei Babbi Natali”. Così è stata chiamata l’ iniziativa ideata dall’Avis di Macerata che verrà realizzata sabato pomeriggio.

Alle 16.30 ci si ritroverà in piazza Annessione e da lì comincerà appunto una passeggiata che si snoderà lungo le vie del centro del capoluogo. Ai partecipanti (costo di iscrizione 5 euro) verrà dato un cappello da Babbo Natale e tante teste rosse si muoveranno alla volta di piazza Cesare Battisti dove finirà la camminata. Durante il tragitto ci saranno punti di ristoro nei bar e inoltre, con il biglietto della quota di iscrizione, si avrà la possibilità di prendere parte ad una lotteria con premi messi in palio dai commercianti del centro storico che hanno aderito all’iniziativa avissina.

Per i più piccoli animazione e doni che verranno offerti dalla azienda Clementoni. La passeggiata dei Babbi Natali è realizzata in collaborazione con l’Admo Macerata e patrocinata dal Comune. «Sarà un’occasione per stare insieme – spiega il presidente dell’associazione Gaetano Ripani- e vivere l’atmosfera natalizia avvicinando la cittadinanza all’Avis e viceversa. Noi siamo da sempre in mezzo alle persone ed ovviamente a disposizione dei maceratesi, ma il sostegno è importante per l’Avis affinché si possa veicolare il messaggio della donazione del sangue e si possano concretizzare più attività».