MONTECOSARO - Conclusa la rassegna di teatro comico con sei spettacoli tutti sold out. Ad aggiudicarsi il riconoscimento la compagnia Amici del teatro di Loro Piceno

E’ la compagnia “Amici del teatro” di Loro Piceno ad aggiudicarsi il premio del pubblico “Giorgio Romagnoli”.

La premiazione è avvenuta nell’ambito della sesta edizione della rassegna di teatro comico dialettale di Montecosaro scalo. Nella serata conclusiva, chiusa con la commedia brillante “Nemici come prima” della compagnia Arca di Trevi, è stata premiata la compagnia teatrale nel nome dello storico montecosarese scomparso. Dopo sei rappresentazioni, iniziate il 5 novembre, è calato il sipario sul Cine moderno che ha registrato 6 sold out e un interesse crescente di appassionati del genere, arrivati a Montecosaro da diverse zone della regione. A spuntarla con il premio del pubblico la commedia Boeing Boeing. Il premio è stato consegnato ai vincitori da Carla e Alice, rispettivamente moglie e figlia di Giorgio Romagnoli. In sala erano presenti i rappresentanti di tutte le compagnie che si sono esibite, che, in questo modo hanno dimostrato un affetto vero nei confronti del festival.

«Archiviamo questa rassegna con un pizzico di nostalgia – dice Bruno Massaccesi, presidente dell’associazione culturale Il borgo di Montecosaro, organizzatrice dell’evento – perché avremmo voluto continuare ancora, vista la costanza degli oltre 230 abbonati e dei tanti biglietti venduti ogni sera al botteghino. Siamo felici – continua Massaccesi – perchè Il pubblico è stato sempre numeroso e si è divertito. Abbiamo quindi raggiunto il nostro scopo: far passare alle persone, dopo 3 anni di Covid e di privazioni, delle serate leggere, spensierate, per ritrovare tutti insieme quella serenità che ultimamente sta venendo meno».