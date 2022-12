MUSICA - Protagonista è l'orchestra fiati "Insieme per gli altri" che destinerà il ricavato alle associazioni del territorio

Nuova iniziativa benefica di Orchestra fiati “Insieme per gli altri” che sin dalla sua nascita, tre anni fa, si è guadagnata il titolo di Colonna sonora della solidarietà. L’orchestra, nata da un’idea di Francesco Di Mauro, prima tromba solista, si esibisce infatti gratuitamente e a sostegno di realtà associative ed enti non profit del territorio. E’ diretta dal maestro Gianpiero Ruggeri

Per il terzo anno, propone anche un calendario che, stampato in 500 copie, sarà distribuito in offerta ai concerti dell’orchestra. Il ricavato sarà destinato in beneficenza.

Il direttivo dell’orchestra guidato dal presidente Gianni Silvi vuole che il calendario sia di buon auspicio per tutti coloro che lo riceveranno e augura un Buon Natale a tutti.

Il direttivo, unitamente alle associazioni di volontariato che hanno beneficiato del progetto, ringrazia la sensibilità dei titolari delle aziende hanno creduto nel loro progetto e si impegnano a supportarlo:

«Ringraziamo l’ingegner Gabriele Miccini di Appignano, patron della Giessegi di Appignano, al quale va un particolare ringraziamento per aver concesso, in via esclusiva a Francesco di Mauro, l’utilizzo del logo “Giessegi per il sociale” che sarà utilizzato, per il tratto a venire, in tutte le nostre iniziative solidali, • Luca Buldorini di Appignano del Centro Funerario Città di Macerata; • Stefano Parcaroli della Med Computer di Macerata; Adriano Foglia della Aesse Forniture di Appignano; Fabio Fiorani della Fina di Appignano; Pierluigi e Mario Giampieri della Giampieri di Appignano; Gianluca Gasparrini e Jenifer Valentini di Mondo Infissi di Appignano; Sauro Carbonetti della ArredoGio di Montecassiano; Francesco Pellerino della Logichem di Appignano; Enzo Marinacci delle Grafiche Fioroni di Casette d’Ete; Andrea Domizioli della Cooperativa Torquati di Macerata; Duilio Compagnucci della Puliecol di San Severino; Rafaiani e Arrà della Laminox di Sarnano; Stefano Gagliardini e Leonardo Giannandrea della GS Impianti di Passo di Treia; Antonio Montecchidella MA.EL. di Tolentino e Eno Tordini dello scatolificio TS di Montecosaro».