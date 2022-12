EVENTI - Giovedì 15 dicembre alle 10,30 in Sala consiliare conferenza sul tema dell’archeologia industriale, alle 16,30 l'incontro con il professor Stefano Papetti

Doppio appuntamento culturale a Civitanova. Giovedì 15 dicembre, nella Sala Consiliare di Civitanova , si tornerà a parlare del tornio della Cecchetti, nell’ambito delle celebrazioni per i 160 anni di Palazzo Sforza Cesarini (1862-2022).

Due le iniziative organizzate dai Lions club cittadini in collaborazione con Archeoclub e Centro studi civitanovesi, con il patrocinio della Città di Civitanova: la prima è una conferenza sul tema dell’archeologia industriale e sul tornio in programma alle 10,30 nella Sala consiliare, con visita al tornio in via Don Bosco, mentre l’altra iniziativa avrà luogo alle 16,30, con una conferenza sui tesori artistici del Palazzo comunale, a cura del professor Stefano Papetti.

Alle celebrazioni interverranno il sindaco Fabrizio Ciarapica, il presidente Lions Cluana Anna Maria Vecchiarelli, il presidente del Lions Host Roberto Giannoni, il presidente del Centro Studi civitanovesi Alvise Manni e la professoressa Isabella Cervellini, archivista.

Ingresso libero, la cittadinanza è invitata a partecipare.