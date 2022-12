SPETTACOLO venerdì alle 21,15 al teatro Conti, il ricavato sarà devoluto all'associazione

La serata di beneficienza dell’Anffas Civitanova quest’anno avrà un ospite speciale: Piero Massimo Macchini. Il comico marchigiano infatti, salirà venerdì (dalle 21.15) sul palco del teatro Conti di Civitanova (San Marone), per presentare agli spettatori Fortuna Macchini.

Lo spettacolo vede Macchini che, dopo anni di studio, prove e fatica, ha deciso che è giunto il tempo di affidarsi alla Dea Bendata. Come? Con l’ausilio del pubblico e attraverso una sorta di “ruota della fortuna” che sarà lo strumento principale di questo nuovo spettacolo. L’appuntamento è ad ingresso libero con offerta pro-Anffas: tutto il ricavato infatti sarà un importante mezzo di sostegno per le attività che l’associazione porta avanti per i suoi ragazzi. Nell’occasione, si potranno anche prendere i biglietti della lotteria.