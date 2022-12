TERZA CATEGORIA: IL PUNTO E IL PERSONAGGIO - Il 25enne centrocampista segna i primi gol con il Camerino Castelraimondo, in settimana centrerà il grande traguardo. Gli uomini di Francucci si sbloccano tra le mura amiche. Sospesa per nebbia San Ginesio-Abbadiense

di Michele Carbonari

Superato l’inciampo di Sforzacosta, la capolista Camerino Castelraimondo riprende il suo cammino in testa al girone E di Terza categoria. Nella decima giornata d’andata la squadra di Giorgio Micarelli cala il tris alla Giovanile Nicolò Ceselli trascinata da Micucci (tap in dopo il palo colpito da Rossetti di testa) e dalla doppietta di Pagnotta (entrambi in fotocopia, rasoterra) e si porta a più quattro dalla formazione di Fabrizio Re, che non va oltre il 2 a 2 nella tana della Giovanile Corridoniense. Il club della frazione di Macerata apre e chiude le marcature con Mogetta (punizione) e Colley (azione personale), nel mezzo la doppietta biancorossa di Rapallini (punizione e rigore). Divide la posta in palio anche la Lorese, terza forza solitaria del torneo, fra le mura amiche contro la Stese (primo pareggio esterno): Cancellieri risponde a Carradori (d’esterno su cross di Sargoni).

Un trio sale a quota 16, in piena zona playoff: Colbuccaro (prima vittoria sul campo amico), Helvia Recina e Monte San Martino. Gli uomini di Francucci mostrano la manita alla Vis Civitanova grazie ai sigilli di Nicholas Acciarresi (tirocross), Alessandrini (doppietta di rigore), Luciani (tap in dopo il rigore paratogli dal portiere ospite) e Petritoli (a tu per tu con l’estremo difensore avversario). Gli arancioni di Villa Potenza battono all’inglese il Corridonia Fc: a segno Bertola e Gattari. Il Serralta, invece, rende la vita difficile ai ragazzi di Bottoni, che conquistano la vittoria trascinati dai fratelli Morichetti: Luca sblocca servito da Emanuele, che poi realizza un assist di Marconi. Nel frattempo i gialloblu ospiti pareggiano prima con Elisei e poi con Pinkowski. Nella ripresa risolve la sfida Marco Brasili, su rigore conquistato da Luca Morichetti.

Sospesa per nebbia San Ginesio–Abbadiense, con gli ospiti avanti 2 a 1 in virtù dei gol di Martorelli e Gattari, mentre i padroni di casa accorciano con Santucci prima del 33′ quando l’arbitro ha deciso di fermare la partita.

Nel girone D l’Union Picena cade rovinosamente in trasferta contro l’Atletico Conero (5-2), vani i momentanei pareggi di Ramadori (su azione di Zallocco sulla destra) e di Marzola (di testa su palla inattiva), oltre alla traversa di Zannotti.

Il personaggio della settimana: Pagnotta (Camerino Castelraimondo). Il 25enne centrocampista realizza i primi gol, “inaspettati”, con la nuova squadra, pochi giorni prima di una delle partite più importanti della sua vita: in settimana si laurea.