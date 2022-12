CASTELRAIMONDO - E' il titolo dell’evento di venerdì 16 dicembre alle 21 al Lanciano Forum per continuare a sensibilizzare le persone sui tema della violenza di genere

“Le donne non si toccano. Neanche con una parola”: è questo il titolo dell’evento che venerdì 16 dicembre si svolgerà alle 21 al Lanciano Forum di Castelraimondo per continuare a sensibilizzare le persone sui tema della violenza di genere. La serata, organizzata dalle associazioni Red – Rete Educazione Digitale, Help di San Severino e dall’Ambito sociale territoriale 15 avrà come focus il tema della violenza di genere online e presenterà il lavoro dell’Ambito 15 e del Cav relativo alla prevenzione ma anche al supporto delle vittime di violenza. Momento centrale sarà poi lo spettacolo “Mariposas 3.0” della Regista Lucia de Luca.

Il progetto, che ha visto la pubblicazione di “pillole” (Micro Video Informativi) sui Canali di Red e che si concluderà appunto la serata del 16 dicembre, vuole lanciare il messaggio che ogni giorno è buono per parlare di questo tema, non solo il 25 novembre. La serata sarà presentata dalla giornalista Alessandra Pierini.

L’evento, totalmente gratuito è patrocinato dal Comune di Castelraimondo, Assessorato ai Servizi Sociali.