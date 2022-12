MACERATA - Giovedì 15 dicembre, a partire dalle 17, una visita guidata gratuita insieme alle associazioni che hanno sostenuto negli anni la sua attività

La storia del Museo della Carrozza di Macerata è una storia iniziata sessanta anni fa. E questo traguardo l’Amministrazione comunale lo vuole festeggiare giovedì 15 dicembre, a partire dalle 17, con una visita guidata gratuita insieme alle associazioni che hanno sostenuto negli anni la sua attività.

Una storia lunghissima quella del Museo della Carrozza, dalla prima donazione fatta dal conte Pieralberto Conti e sostenuta tenacemente dal Lions Club locale e allestita negli spazi che adesso ospitano la Public Library della Biblioteca Mozzi-Borgetti, fino al nuovo allestimento nel restaurato Palazzo Buonaccorsi, avvenuto nel dicembre 2009. Una storia che ha visto il Museo della Carrozza di Macerata ergersi come una delle migliori espressioni museali in tema di carrozze, accessibilità alle collezioni e mediazione, cosi come per la cura ed il rigore nelle scelte espositive.

“Il Museo della Carrozza è un motivo di vanto e di orgoglio per tutta la rete museale della nostra città – interviene l’assessore alla Cultura Katiuscia Cassetta -. Un ringraziamento va a tutti coloro che negli anni hanno contributo, con la passione, alla sua crescita e alla sua divulgazione facendone una delle attrattive più originali e apprezzate della città. Allestito secondo una concezione che punta sul racconto del viaggio e sul legame con il territorio, arricchisce il patrimonio culturale maceratese grazie ad una location e ad un allestimento all’avanguardia, con proposte interattive e ludiche, meta di migliaia di visite annuali con un pubblico di visitatori che esprime un costante e alto consenso grazie anche ai numerosi momenti di fruizione rivolti alle persone disabili. E proprio la sua capacità di inclusione e accessibilità hanno fatto scuola e gli sono valsi menzioni e notevoli riconoscimenti I 60 anni non sono un punto di arrivo ma di rilancio, una tappa di un lungo viaggio che ancora aspetta il museo”.

Nell’occasione, giovedì, verrà distribuita la guida breve finanziata con i fondi ITI POR FESR 14-20 della Regione Marche e grazie al contributo dell’Inner Wheel di Macerata il pieghevole dedicato ai visitatori più piccoli e alle loro famiglie.

Dalle 17 fino alle 18.30 – l’ultimo ingresso sarà alle 18.15 – gli operatori museali accompagneranno i visitatori alla scoperta dei segreti di questi affascinanti mezzi di locomozione, con lo scopo di soddisfare ogni curiosità: la storia e le fasi costruttive, i viaggi, i bagagli, le strade di posta, le vetture in città, lo sport e molto altro.