Frane e smottamenti a San Severino

GLI INTERVENTI delle squadre di tecnici e operai dell’ufficio Manutenzioni, insieme alla Polizia Locale, dopo le precipitazioni dell'ultimo fine settimana

Il maltempo continua a fare registrare diversi interventi in tutto il territorio del Comune di San Severino, uno dei più vasti tra quelli delle realtà locali marchigiane con i suoi oltre 193 chilometri quadrati.

Squadre di tecnici e operai dell’ufficio Manutenzioni, coadiuvate dai mezzi meccanici delle imprese private incaricate, sono intervenute, insieme alla Polizia Locale, per frane, smottamenti e dissesti anche nelle scorse ore. Intenso il lavoro tra il pomeriggio e la sera di sabato scorso per una frana lungo la “corta” di Serripola, che dal rione Di Contro conduce alla frazione settempedana, ma anche sulla strada comunale che da Taccoli conduce ai Granali e lungo la Strada statale 361 “Septempedana” dove la sede stradale è risultata allagata in più punti. Il solerte intervento ha riportato ben presto la situazione alla normalità evitando pericoli agli automobilisti in transito e disagi ai residenti nelle zone interessate.