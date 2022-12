Un concerto in memoria

di don Ennio Borgogna

MACERATA - E' stato organizzato da Sermigo e Orchestra di fiati “Insieme per gli altri”. Le offerte saranno devolute ai ragazzi di strada di Nairobi in Kenya e alle missioni di Dar es Salaam in Tanzania

E’ preziosa l’eredità che don Ennio Borgogna ha lasciato a Macerata e ai tanti che lo hanno conosciuto. Un concerto per ricordarlo si svolgerà al teatro Don Bosco di Macerata, sabato 17 dicembre alle 21. E’ organizzato dall’associazione M.G.S. Ser.MI.G.O. Don Ennio Borgogna e dall’Orchestra di fiati “Insieme per gli altri”. L’orchestra diretta dal maestro Gianpiero Ruggeri si esibirà gratuitamente per sostenere i progetti che segue l’associazione in Africa, l’ingresso è libero e l’intero incasso (con offerte) sarà devoluto ai ragazzi di strada di Nairobi in Kenya e alle missioni di Dar es Salaam in Tanzania. Da oltre 30 anni di attività grazie all’aiuto di benefattori e amici di Don Ennio riesce a finanziare pozzi, scuole e a sostenere a distanza intere classi scolastiche.

«Grazie all’aiuto dei Salesiani di Macerata – scrivono gli organizzatori – e il sostegno di Don Felice Molino (missionario in Kenya) possiamo continuare a collaborare per diffondere la “vocazione missionaria”.

