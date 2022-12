SECONDA CATEGORIA: IL PUNTO, LA TOP 11 E IL PERSONAGGIO - I gialloblu Baldassarri e Paparini ribaltano il vantaggio dei ragazzi di Carinelli firmato da Giubilei. I calzaturieri calano la cinquina al Recreativo e salgono al secondo posto. Mister Morresi non è più l'allenatore della Promos, panchina a Compagnoni. Il portiere della Treiese neutralizza un penalty nel 2 a 1 contro la Sefrense

di Michele Carbonari

Il Montecassiano perde partita e vetta, e viene agganciato al secondo posto da uno straripante Real Telusiano. Si avvicinano anche tutte le altre. È questo il quadro al termine della 12esima giornata d’andata nel girone E di Seconda categoria.

I rossoblu di Carinelli cadono in rimonta a Santa Maria Apparente, dopo il vantaggio firmato da Giubilei (tiro a giro all’incrocio): ribaltano Baldassarri (di testa) e Paparini (nel finale), ora i gialloblu di Corvatta mettono nel mirino la zona playoff. I calzaturieri di mister Nerla, invece, mostrano la manita al fanalino di coda Recreativo trascinati dalla cooperativa del gol formata da Ez Zaari, Martellini, Iesari, Marra e Giri, quest’ultimo autore di tre assist. La capolista Pinturetta, invece, scappa in virtà del 2 a 1 sulla Monteluponese (vano il colpo di testa di Mazzuferi). Vincono anche le altre pretendenti ad un posto per gli spareggi promozione. Il Csi Recanati centra il blitz nella tana dell’Academy Civitanovese (a segno Cerquetella con un diagonale e Lalay con un’incornata): Giuggiolini, Di Lernia e Fragola calano il tris.

Sono necessari tre gol in trasferta anche al Real Porto, che espugna Civitanova trascinato da Castellani (in mischia), Pandolfi (a tu per tu con il portiere) e Maddaluno (mancino da fuori all’incrocio). Allo United non bastano i gol di Liberati (da fuori) e di Serantoni (rovesciata). Maraschio, con un tiro dalla distanza dopo una respinta, regala il bottino pieno alla Promos (esonerato mister Morresi, panchina a Compagnoni, l’anno scorso al timone del Pollenza vincitore del girone F) e piega il Porto Potenza. In chiave salvezza, prezioso il successo all’inglese dell’Aries Trodica a Casette d’Ete, grazie ai timbri di Giustozzi (assist di Menghini) e De Caro (lanciato da Orlando). I ragazzi del duo Busti-Chiusaroli, che hanno preso il posto di Giordano Bernabei, raggiungono i cugini del Morrovalle, che dividono la posta in palio fra le mura amiche contro la Corva: la doppietta di Giacomelli (tap in sugli sviluppi di un corner e in rovesciata servito da Gnanzou) vale un punto.

Nel girone F “vince” invece il maltempo. Su otto gare, tre sono state rinviate a causa dell’impraticabilità del campo (Borgo Mogliano – Vigor Macerata, Pioraco – Atletico Macerata e Pennese – Amatori Appignano), mentre una, per lo stesso motivo, è stata sospesa. Quella fra Ripesanginesio e San Claudio, sul punteggio di 2 a 1 per la capolista. Quattro, dunque, le partite disputate. Il colpo di giornata lo piazza la Belfortese, che viola il terreno della Juventus Club Tolentino: decisivo un colpo di testa in tuffi di Silenzi, su cross di Quadraroli, nel secondo tempo.

I biancorossi di Casoni si rifanno sotto per un piazzamento playoff al pari del Petriolo, che cala il tris interno alla Vis Gualdo (Guglielmi sigla il momentaneo pareggio) trascinato da Trobbiani (da fuori), Scarpeccio (tap in) e Taglioni (punizione). A metà classifica staziona la Treiese, che fa suo un match avvicente contro la Sefrense, piegata dalla doppietta di Ugolini (servito prima da Canesin e poi da Rossi). Il momentaneo pareggio neroverde porta la firma di Campetella, su penalty, che poi si fa ipnotizzare sempre dal dischetto dal pararigori Liuti. Nel finale, ancora dagli undici metri, fallisce anche Canesin. Muovono la classifica Palombese (colpo di testa di Pieroni) e Pievebovigliana (tiro deviato di Giulio Fede).

Nel girone C la Fabiani Matelica scivola a Corinaldo (3-1), mentre il Victoria Strada è stato bloccato dalla pioggia: rinviata la gara interna contro Le Torri.

La top 11 (3-5-2): Liuti (Treiese); Maraschio (Promos), Silenzi (Belfortese), Ascani (Portorecanati); Paparini (Santa Maria Apparente), Giri (Real Telusiano), Misici (Pievebovigliana), Flamini (Aries Trodica), Taglioni (Petriolo); Giacomelli (Morrovalle), Ugolini (Treiese). All.: Lorenzini (Csi Recanati).

Il personaggio della settimana: Claudio Liuti (Treiese). L’esperto 44enne estremo difensore si conferma un pararigori ed ipnotizza l’ennesimo avversario presentatosi di fronte a lui nella lunghissima carriera. Oltre alla doppietta di Ugolini, i rossoblu sono tornati alla vittoria anche grazie al suo contributo.