PRIMA CATEGORIA: IL PUNTO, LA TOP 11 E IL PERSONAGGIO - La capolista Camerino cala il tris all'Esanatoglia trascinata da Duca, Gabrielli e Francucci. Poker della Settempeda a Sarnano (nuovo mister Pambianchi), grazie alla doppietta di Ulissi e ai centri di Silla e Sfrappini (Quadrini si fa parare un rigore da Pennesi). Sale a ridosso della zona playoff la squadra di Pollenza, che batte di misura l'Urbis Salvia

di Michele Carbonari

In un weekend condizionato dal maltempo, prosegue la corsa delle squadre di alta classifica nella 12esima giornata d’andata del girone C di Prima categoria.

Vincono le prime quattro della classe, senza subire gol. La leader Camerino cala il tris interno, di fronte ad una buona cornice di pubblico, all’Esanatoglia. Nel primo tempo mettono le cosa in chiaro fin da subito Duca (al volo d’esterno sul cross di Foglia) e Gabrielli (palogol su punizione), nel finale chiude i giochi Francucci sugli sviluppi di un corner. È la nona sinfonia consecutiva dei ragazzi di Tiburzi. Risponde presente la prima inseguitrice Elpidiense Cascinare, che espugna all’inglese Caldarola (in dieci dalla mezz’ora del primo tempo), che fallisce un rigore con Buresta.

Salgono quasi a braccetto Appignanese e Settempeda, a suon di gol. La formazione di Cicarè piega fra le mura amiche la Vigor Montecosaro grazie alla doppietta di Medei (in contropiede su cross di Stura e su assist di Mannucci) e al centro dello stesso Mannucci (su traversone di Montanari). I biancorossi di Ruggeri, invece, travolgono in trasferta il Sarnano del nuovo allenatore Pambianchi trascinati dal bis personale di Ulissi (entrambi sugli sviluppi di calcio d’angolo) e dai guizzi di Silla (tap in) e di Sfrappini (servito da Mariani). Quadrini sbaglia un rigore, neutralizzato dal portiere locale Pennesi. Continua a scalare la classifica il Montemilone Pollenza, che supera di misura in casa l’Urbis Salvia (che chiude in dieci): decisivo un gol di Properzi nel primo tempo. Nella ripresa, invece, l’Elfa Tolentino piazza il blitz di Montecosaro (anch’esso in dieci per più di una frazione di gioco): determinante un’autorete.

Nessun pareggio in questo turno, rinviate per campo impraticabile Cingolana – Folgore Castelraimondo e Portorecanati – Cska Corridonia.

La top 11 (3-5-2): Simoncini (Appignanese); Eleonori (Elfa Tolentino), Baiocco (Montemilone Pollenza), Montanari (Appignanese); Quadrini (Settempeda), Ajradinoski (Caldarola), Gabrielli (Camerino), Prosperi (Montemilone Pollenza), Pancotto (Montecosaro); Sfrappini (Settempeda), Duca (Camerino). All.: Eleuteri (Elfa Tolentino).

Il personaggio della settimana: Alessandro Sfrappini (Settempeda). Il 20enne attaccante è il migliore in campo nella trasferta di Sarnano, dove trova la gloria personale e mette a segno il primo centro in campionato della stagione.