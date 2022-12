IL BILANCIO dell'attività dei carabinieri in tutta la provincia durante il ponte dell'Immacolata. A Civitanova due uomini sono stati denunciati perché dopo essere fuggiti da un locale senza saldare il conto di 90 euro sono stati trovati con attrezzi da scasso. A Tolentino scoperto il ladro che aveva rubato negli spogliatoi del circolo tennis

Un ragazzo denunciato per aver rubato negli spogliatoi del circolo tennis, un altro perché trovato con due coltelli nascosti. Due uomini sono stati rintracciati per essere scappati da un ristorante di Civitanova. E una donna è finita nei guai dopo un incidente. E poi otto patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza e il sequestro di tre grammi di hashish. Per un totale di oltre 250 persone controllate. E’ il bilancio dell’attività di controllo messa in piedi dai carabinieri del comando provinciale, con l’aiuto del Nucleo cinofili di Pesaro, in tutto il territorio durante il ponte dell’Immacolata.

CIVITANOVA – Denunciati un 45enne del Fermano ed un ucraino di 32 anni, sempre del Fermano, per concorso in possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, insolvenza fraudolenta. I due uomini, dopo aver cenato in un ristorante del centro sono scappati senza pagare il conto, di circa 90 euro. A seguito della segnalazione inoltrata dal ristoratore al 112, i due sono stati trovati dai carabinieri. Dalla successiva perquisizione sono emersi cacciaviti, chiavi inglesi ed altri attrezzi da scasso. Negli indumenti de 32enne è stato trovato anche un coltello. E’ stato denunciato quindi anche per porto abusivo d’armi. Denunciati infine per guida in stato di ebbrezza un operaio 31enne dell’Anconetano ed un’impiegata 23enne di Civitanova, sorpresi alla guida della propria autovettura con un tasso alcolemico superiore al consentito. Per entrambi è scattato il ritiro della patente.

MACERATA – Denunciato per guida in stato di ebbrezza un 42enne residente in città: ha fatto regitrare un tasso di alcol nel sangue pari a 2,74 g/l, cioè oltre 5 volte superiore al limite di legge. L’autovettura è stata sequestrata ai fini della confisca. Oltre al 42enne, la patente è stata ritirata anche ad altre tre persone, sempre per guida in stato di ebbrezza. Denunciato invece per porto abusivo di armi un 22enne di Macerata fermato nel centro cittadino alla guida della propria autovettura, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico di lunghezza complessiva di 9,5 centimetri nascosto nella tasca dei pantaloni e un coltello da cucina lungo 23,5 centimetri nascosto nell’abitacolo.

MONTECASSIANO – Controlli in un pub con l’aiuto dei cani antidroga: un 22enne di Montecassiano è stato trovato con 2,5 grammi hashish ed un altro 22enne di Treia con 0,6 grammi sempre di hashish. La droga è stata sequestrata e i due sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori.

CINGOLI – Nei guai una 44enne di Cingoli: rimasta coinvolta in un incidente con feriti, è risultata positiva all’alcoltest. Patente ritirata e sequestro dell’auto.

CAMERINO – Denunciato per guida in stato di ebbrezza un operaio 40enne di Matelica, per lui anche il ritiro della patente.

SAN SEVERINO – Nei guai sempre per guida in stato di ebbrezza un operaio 51enne di Matelica, anche per lui è scattato il ritiro della patente.

TOLENTINO – Scoperto e denunciato un 26enne boliviano: è accusato di aver rubato dagli spogliatoi del circolo tennis alcuni indumenti sportivi.