CASTELRAIMONDO - L’artista locale Sauro Tupini ha reinterpretato l'opera di Luca Giordano, ieri l'inaugurazione. Il sindaco Leonelli: «Dopo tanti anni di studi e ricerche siamo riusciti a riportare alla luce un pezzo importante della nostra storia». Domenica ai giardini un "Natale da favola"

L’artista locale Sauro Tupini ha reinterpretato la Natività di Luca Giordano all’interno della Porta del Purgatorio, nel lato destro della chiesa di Maria Santissima “Auxilium Christianorum” di Crispiero a Castelraimondo.

L’installazione pittorica su tavola è stata inaugurata nel pomeriggio di ieri alla presenza di un folto pubblico che ha apprezzato l’opera di Tupini. Complimenti e ringraziamenti sono arrivati anche dal sindaco di Castelraimondo Patrizio Leonelli, dall’assessore Elisabetta Torregiani e dai consiglieri Paolo Cesanelli, Valeria Lucarini e Claudio Cavallaro. «Una bellissima tavola che impreziosisce la frazione di Crispiero – spiega Leonelli – dopo tanti anni di studi e ricerche siamo riusciti a riportare alla luce un pezzo importante della nostra storia, soprattutto nell’ambito dei cammini spirituali. Ogni anno da qui passano tanti pellegrini che ora potranno ammirare quest’opera molto bella e armonica nel contesto della Porta del Purgatorio».

Presente anche il professore Giulio Mataloni che ha descritto la struttura architettonica della chiesa nei diversi secoli fino ad oggi e ha richiamato la tradizione della Porta fin dal lontano 1200. Un passaggio, appunto la Porta del Purgatorio, che consente ai credenti di passare da questa vita all’altra attraverso l’obbligo della purificazione fino ad essere degni di entrare nella gloria del paradiso. Lo stesso Mataloni poi ha presentato l’opera, la personalità dell’artista e la sua creatività nel contesto in cui l’opera è stata concepita e poi realizzata ed inserita nell’antica Porta del Purgatorio, ora chiusa, ma una volta aperta e per il cui varco le persone dovevano salire tre o quattro gradini, chinare il capo per entrare nel tempio oppure uscire e alzarlo nuovamente per ritornare alla quotidianità della vita.

La cerimonia di inaugurazione si è conclusa alla taverna Paradiso dove Tiziana Manasse ha servito a tutti i partecipanti un ottimo vin brûlé, una tazza di cioccolato calda e una fetta di panettone. Sempre nella giornata di ieri è stato reso visibile in corso Italia il quadro, in onore dell’Immacolata, dell’associazione dei maestri infioratori, una delle tantissime realtà che partecipano all’Infiorata del Corpus Domini di Castelraimondo.

Domenica invece un Natale da Favola ai giardini. Torna infatti il tradizionale evento gratuito pensato per bambini e famiglie presso gli spazi dei giardini pubblici. Dalle ore 15 in poi personaggi delle fiabe, laboratori, spettacoli, animazioni e soprattutto Babbo Natale saranno i protagonisti del pomeriggio, con anche la grande novità del “giardino delle bolle” di Bubble on Circus. Ai bambini presenti sarà anche regalato un piccolo pensiero e non mancherà la solidarietà: in contemporanea, infatti, sarà attiva la vendita dei cuori di cioccolato di Telethon. Protagonista anche l’associazione Alpini Val Potenza che sarà presente con castagne e vin brûlé. “Un Natale da Favola” è organizzato dall’associazione Immaginarea con il patrocinio del Comune di Castelraimondo.