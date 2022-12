RECANATI - Prevista anche la nuova illuminazione con impianti a led

Nuovi importanti interventi di riqualificazione energetica degli impianti a servizio di 32 immobili di proprietà comunale saranno realizzati nei prossimi mesi con costi che non ricadranno nel bilancio comunale ma che saranno totalmente a carico dell’appaltatore.

“Prosegue con successo la nostra strategia per conseguire la massima efficienza energetica degli edifici di proprietà comunale, con il duplice scopo di ottenere risparmi di spesa e ridurre l’inquinamento atmosferico legato al consumo di combustibili fossili. –dichiara il sindaco Antonio Bravi – Temi, questi, di strettissima attualità in questo periodo storico di incertezze negli approvvigionamenti di materie prime e di aumenti spropositati del costo del gas e dell’energia elettrica.”

Il Comune di Recanati ha approvato in Giunta il progetto esecutivo redatto dalla ditta C.P.M. Gestioni Termiche Srl di Terni, appaltatrice del Servizio di gestione del calore che prevede tutta una serie di interventi per l’efficientamento energetico e funzionale degli impianti, i cui costi saranno completamente sostenuti dell’appaltatore.

In particolare, il progetto prevede l’installazione di pompe a portata variabile, di numerose valvole termostatiche e nuovi sistemi di telecontrollo. E’ inoltre prevista l’installazione di un impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria e la realizzazione di un sistema di mini-cogenerazione. Si prevede di realizzare l’isolamento del sottotetto in un edificio e della copertura piana di un altro immobile.

Oltre a ciò, saranno installati dei sistemi ibridi, caldaia-pompa di calore e dei sistemi multisplit Trialsplit. Verranno inoltre riqualificati gli impianti di illuminazione interna degli edifici con nuovi corpi illuminanti a Led.

Tra le opere previste anche la sostituzione degli infissi in un edificio e l’installazione i dei nuovi terminali ventilconvettori in due edifici.