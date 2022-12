Arriva sabato alle 17.30 al museo dell’Emigrazione marchigiana di Recanati, “C’era una volta in Argentina”, il primo dei tre appuntamenti della rassegna “Marche Terra d’Oltre”. In occasione dell’VIII edizione del Grand Tour Cultura della Regione Marche, “Terre d’Oltre”, la rete costituita dai comune di Recanati, Loreto e Porto Recanati per la valorizzazione e la promozione sinergica del territorio, dedicherà la giornata al racconto del fenomeno migratorio dalla nostra regione.

Sarà l’occasione giusta per, accompagnato da, per raccontare la grande epopea dell’emigrazione marchigiana nel paese sudamericano: dalla colonizzazione delle sterminate distese di terra agli avvenimenti storici più importanti che hanno caratterizzato la storia argentina del ‘900, passando per fenomeni di costume come il tango, per finire con il celebre gol di Maradona contro gli inglesi nel Mondiale del ’86; un appuntamento suggestivo, questo del 10 dicembre, che si terrà in una data simbolica, ovvero la, con la quale si vogliono ricordare anche le tante comunità di marchigiani sparse per il mondo.