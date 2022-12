MACERATA - Sotto accusa un 44enne. Per i giudici: «Il fatto non sussiste»

Violenza sessuale alla stazione di Macerata, assolto un 43enne di origini abruzzesi: «il fatto non sussiste». La vicenda risale l 25 aprile del 2019. Secondo l’accusa, una donna di 44 anni di Macerata quel giorno si trovava alla stazione e sarebbe stata avvicinata da un uomo che non conosceva. Prendendo di sorpresa la donna, che non era riuscita a reagire ed era rimasta terrorizzata, e approfittando dello stato di salute di lei (che ha patologie di natura psichiatrica) l’uomo sarebbe riuscito a farla entrare in un locale attiguo alla stazione e lì l’avrebbe costretta a subire un rapporto sessuale. Oggi si è chiuso il processo al tribunale di Macerata, l’imputato, difeso dall’avvocato Rossella Gasbarri, è stato assolto. La 44enne si era costituita parte civile, assistita dall’avvocato Mauro Chiariotti.