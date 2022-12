MACERATA - L'uomo è stato controllato dalla polizia in via Galilei insieme ad un 19enne che è stato segnalato alla prefettura come assuntore

In giro con hashish e marijuana, un 44enne denunciato per spaccio, un 19enne segnalato alla prefettura come assuntore di droga. La polizia, domenica, nel corso di controlli disposti in seguito al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, è intervenuta intorno alle 17,30 nel parcheggio che si trova sotto la sala operativa integrata della Protezione civile di via Galileo Galilei. Gli agenti hanno controllato due persone, un 19enne e un 44enne, entrambi residenti in provincia. Tutti e due sono da subito apparsi nervosi. Perché si trovassero lì non hanno saputo spiegarlo. Perquisiti, il 19enne aveva alcuni grammi di hashish, il 44enne ne aveva 11 di hashish e aveva alcuni grammi anche di marijuana. Sono stati portati in questura e il 44enne aveva anche altri grammi di hashish nascosti nel portamonete. Per lui denuncia per spaccio. Per il 19enne segnalazione come assuntore.

Altri controlli, hanno portato l’Ufficio immigrazione a espellere un 31enne albanese. Fermato nel corso di un controllo da una pattuglia dei carabinieri della stazione di Porto Potenza, è risultato colpito da un decreto di espulsione, ma era ancora in Italia.