Un ringraziamento pubblico ai mecenati che hanno contribuito a un progetto di sviluppo pubblico/privato per la valorizzazione del patrimonio artistico culturale attraverso l’Art Bonus.

Sabato 10 dicembre alle 10,30 nell’Aula Magna del Comune di Recanati alla presenza delle autorità, delle associazioni e cittadinanza saranno ringraziati pubblicamente. Il “Patto della cultura per Recanati” fa leva sul sentimento di appartenenza alla storia e alla cultura cittadina e sul desiderio di stringere ancora più che in passato i rapporti di collaborazione tra pubblico e privato.