MATELICA - L'uomo aveva smontato grondaie e discendenti per un totale di 2mila euro. E' stato trovato dai carabinieri e denunciato

Furto di rame: scoperto e denunciato un 55enne. E’ successo a Matelica, dove un uomo è finito nei guai per aver rubato circa 2mila euro di rame.

Tutto è nato dalla segnalazione di alcuni cittadini, che hanno dato il la alle indagini dei carabinieri. Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo era entrato in un capannone in campagna, poco distante dal centro, aveva smontato grondaie e discendenti in rame e poi li aveva caricati sul furgone.

I carabinieri sono riusciti a risalire al veicolo utilizzato e quindi anche all’uomo. Da qui la denuncia. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata ai proprietari.