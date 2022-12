PRIMA CATEGORIA: IL PUNTO, LA TOP 11 E IL PERSONAGGIO - I biancorossi di Tiburzi vincono l'ottava partita di fila, contro il Cska Corridonia, trascinati da Montecchia e Duca. Il portiere biancoazzurro neutralizza un penalty al Sarnano, poi al 95' Pallotta segna il gol partita

di Michele Carbonari

Non prevede fermate, per il momento, il “treno” Camerino.

La squadra di Tiburzi, infatti, viaggia a vele spedite e nell’11esima giornata di andata del girone C di Prima categoria batte in trasferta il Cska Corridonia (non basta il gol di Di Marino): Montecchia (su cross di Lucaroni) e Duca (tiro deviato) firmano l’ottava vittoria consecutiva (1-2). Tiene il passo, staccata di quattro lunghezze, l’Elpidiense Cascinare, che fra le mura amiche in pochissimi minuti fa valere il miglior attacco del campionato e ribalta 3 a 2 il Portorecanati, rendendo vana la doppietta di Cammertoni (lob da fuori e dopo una ribattuta).

L’Appignanese vince a Tolentino contro l’Elfa (ininfluente la punizione di Storani) e sale al terzo posto solitario: Argalia, Tarquini e Selita calano il tris sugli sviluppi di calci d’angolo (1-3). I ragazzi di Cicarè approfittano del pareggio della Settempeda, imposto dalla Cingolana (che chiude in dieci) al Soverchia, dove lo spettacolo è stato soprattutto sugli spalti, grazie alle coreografie e ai cori delle due colorate e rumorose tifoserie, rimaste a cantare per alcuni minuti oltre la fine della partita lanciandosi cori di incitamento mai volgari e mai offensivi. Nella ripresa il botta e risposta fra i sempreverdi Ulissi (in ripartenza) e Tomassoni (traversa gol su punizione), per i locali anche un palo di Quadrini. Resta saldamente in zona playoff la Folgore Castelraimondo, in virtù del successo di misura sul Montemilone Pollenza, il quale rallenta la risalita: decisivo Fiorgentili, servito da Belli, sul contropiede di Dashi. Con il minimo scarto vince anche l’Urbis Salvia, di fronte al pubblico amico: nella ripresa, un gol di Matteo Cullhaj in contropiede (lanciato da Ciamarra) stende il Montecosaro, che chiude in dieci. A tempo scaduto, invece, esulta l’Esanatoglia grazie ad un gol di Pallotta in mischia.

Ko il fanalino di coda Sarnano, attualmente in autogestione, che fallisce un rigore calciato da Rosi e parato da Jacopo Ruggeri. Dividono la posta in palio Vigor Montecosaro e Caldarola: Buresta risponde a Tulli.

La top 11 (4-3-3): J. Ruggeri (Esanatoglia); Luciani (Cska Corridonia), Picchio (Appignanese), Tomassoni (Cingolana), Verdicchio (Urbis Salvia); Salvetti (Camerino), Fogante (Sarnano), Baiocco (Vigor Montecosaro); Cammertoni (Portorecanati), Ulissi (Settempeda), Buresta (Caldarola). All.: Carucci (Folgore Castelraimondo).

Il personaggio della settimana: Jacopo Ruggeri (Esanatoglia). Il numero uno biancoazzurro è protagonista per la seconda partita di seguito. Contro il Caldarola tiene a galla i suoi prima del pareggio finale, contro il Sarnano para un rigore prima del gol partita dei suoi compagni di squadra. Entrambe le reti messe a segno da Pallotta, anche lui decisivo.