POLLENZA - Organizzato dall’Asd Montemilone è in programma venerdì 2 dicembre alle 21 al teatro Giuseppe Verdi. Andrea Foglia, dell’Associazione “Veder crescere con il dialogo”, sarà il relatore



“Il disagio giovanile e il valore dello sport e delle relazioni; il rapporto dei ragazzi con lo smartphone…difficile competere con lo smartphone! I pericoli del web. Un viaggio intenso nel mondo giovanile.”

Di questo tratta il convegno “No vabbè, non puoi capire” organizzato dall’Asd Montemilone Pollenza in programma venerdì 2 dicembre alle 21 al teatro Giuseppe Verdi di Pollenza. Andrea Foglia, dell’Associazione “Veder crescere con il dialogo”, sarà il relatore dell’evento e ci accompagnerà in questo vero e proprio viaggio nel mondo giovanile e nella generazione Covid, sottolineando l’importanza dello sport nella crescita dei giovani e analizzando le possibili minacce che gli stessi possono incontrare navigando sul web e con l’utilizzo dei Social media. Una tematica senz’altro attuale, che ci coinvolge tutti, ragazzi, ragazze e adulti.

Il convegno è aperto a tutti e l’ingresso è gratuito.