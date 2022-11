MACERATA - Venerdì 2 dicembre alle 21,15 Giorgio Terrucidoro presenterà il suo libro nel quartiere

Dopo Mogliano è la volta di Macerata. Continua, dopo il buon riscontro di pubblico avuto recentemente, il viaggio del libro la Buona Notizia tra la gente: la prossima tappa, venerdì 2 dicembre alle 21,15, sarà nella parrocchia “Santa Maria della Pace”.

«Il filo conduttore della serata – scrive l’autore, Giorgio Terrucidoro – la tematica centrale della presentazione, sarà costituito dall’interrogativo seguente: visto che Dio nessuno l’ha mai visto, nell’odierna società multiculturale, multietnica e sincretista, chi ci mostra il suo unico e vero volto? Questa domanda è estremamente attuale, decisiva e ineludibile, sia per la nostra vita presente che per quella escatologica che riguarda ciò che vivremo dopo la morte. Attuale, non c’è alcun dubbio, in quanto viviamo in un tempo, il nostro, dove la confusione circa l’identità di colui che toglie il velo dal volto di Dio, il trascendente per eccellenza, è fortissima. Decisiva perché se capiamo chi è Colui che ci mostra autenticamente Dio ci convertiremo senz’altro a lui. E’ una domanda ineludibile perché tutti, prima o poi, ce la poniamo».

Interverranno il parroco don Krzysztof Strzelecki, la consigliera regionale Anna Menghi, Maria Luisa Petrelli e l’ autore del libro. Nell’ultima parte dell’evento, una volta terminati gli interventi dei relatori, sarà possibile proporre domande, osservazioni e riflessioni.