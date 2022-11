PROMOSSI da Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli-Fermo in collaborazione con Big Mat Sbaffi. Durante gli incontri, tenuti a Cingoli e a Macerata, le imprese edilizie hanno acquisito informazioni sul montaggio e sulla normativa vigenti in materia

«È stata ottima la partecipazione delle imprese del settore edilizia ai due appuntamenti gratuiti sull’utilizzo della “Linea vita”, promossi da Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli-Fermo in collaborazione con Big Mat Sbaffi», scrive l’associazione.

Nel corso degli incontri, tenuti a Cingoli e a Macerata, le aziende hanno acquisito informazioni sul montaggio e sulla normativa vigenti in materia, con gli argomenti trattati che hanno visto la partecipazione di Voltolini – Linea Vita Service srl. Stefano Foresi, responsabile Confartigianato per la categoria, «ha ringraziato i partecipanti e Big Mat Sbaffi e Voltolini – Linea Vita Service srl per la collaborazione, ricordano inoltre che l’associazione sta promuovendo un nuovo corso gratuito per aggiornamento ponteggi, rivolto ad artigiani titolari, soci e dipendenti purché abbiano già effettuato il corso base».

Gli addetti al montaggio, uso, smontaggio e trasformazione dei ponteggi che hanno già conseguito l’attestato di partecipazione al corso base (cosiddetto patentino), hanno l’obbligo di effettuare un aggiornamento quadriennale. Al termine dell’incontro verranno approfonditi temi d’interesse per la categoria. Il prossimo corso è previsto per il 1 dicembre a Macerata (dalle 15.30 alle 19.30).

Per info: Stefano Foresi 0733366449, 3200998252 e s.foresi@confartigianatoimprese.org.