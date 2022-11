COLMURANO - Incontro al museo Ventura in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne

“La violenza non è mai amore”. E’ questo il titolo dell’iniziativa organizzata dall’Avis e e dal Comune che è andata in scena ieri sera al teatro Ventura di Colmurano, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Oltre al sindaco Mirko Mari, ospiti e relatrici dell’incontro sono state Antonella Ciccarelli, commissaria delle Commissione pari opportunità della Regione Marche e Patrizia Peroni dirigente della Divisione polizia anticrimine della questura di Macerata. Nel corso dell’incontro le due esperte hanno dialogato con i cittadini su come riconoscere i segnali della violenza domestica e hanno fornito suggerimenti per tutelarsi e difendersi. Nel corso dell’iniziativa è stato anche diffuso materiale dell’iniziativa della polizia “Questo non è amore”.