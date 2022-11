EVENTO - I titolari di Pasta Mancini, Sigi, Cartechini Food Brothers e Podere Sabbioni hanno raccontato come è nata la loro lunga partnership con l'associazione. Prossimo evento sabato 26 novembre alle 17,30 sotto le logge di Tuttincluso

Ragazzi e ragazze della grande famiglia di Anffas che lavorano, svolgono mansioni nel campo dell’agricoltura e, un po’ grazie al tempo trascorso in natura, un po’ grazie al lavoro, superano le loro difficoltà.

E’ il progetto che Martina Buccolini di Sigi, azienda che ospita 5 ragazzi e ragazze, ha raccontato durante il terzo incontro di Tutti Insieme, rassegna promossa da Anffas di fronte al negozio Tuttincluso che, sabato pomeriggio si è trasformato in un salotto dove sono state raccolti racconti, riflessioni e testimonianze di aziende che hanno sposato il progetto Anffas.

Così Massimo Mancini dell’omonimo pastificio ha raccontato come la loro presenza nel punto vendita sia nata da una telefonata con il presidente di Anffas Marco Scarponi. Massimo Carletti di Podere Sabbioni ha invece parlato della sua scelta di lasciare a 50 anni la vita precedente per dedicarsi alla produzione di vino, per poi parlare di sua figlia coinvolta nel progetto di Sigi. Marco Cartechini di Cartechini Food Brothers, oltre a ripercorrere la scelta sua e del fratello, di portare avanti l’oleificio di famiglia, si è messo ai fornelli per preparare ai presenti un piatto di pasta, connubio dei profotti presentati dalle singole aziende.

Un pomeriggio di emozioni e condivisione. Il prossimo appuntamento con Anffas è sabato 26 novembre alle 17,30. Ospiti del pomeriggio saranno Mastro Piceno e i Sette Artigiani.