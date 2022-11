MACERATA - Il dolce tipico autunnale è stato proposto al Gala dinner del ristorante Vere Italie riscuotendo apprezzamenti da autorità e giornalisti di settore presenti alla serata-evento



I Sughitti, il dolce autunnale (una polenta dolce preparata con mosto d’uva, farina di granturco e noci) prodotto d’eccellenza di Montecassiano legato alla vendemmia, esce fuori dai confini territoriali portando a Macerata il sapore della tradizione locale.

Lo ha fatto attraverso il know how e la passione della Pro loco di Montecassiano che di fronte alle nuove sfide e alla promozione del proprio territorio non si tira mai indietro. Questa volta, grazie alla stretta sinergia con Tipicità con cui si stanno moltiplicando gli eventi in cui gli uomini e le donne della Pro loco si mettono all’opera per preparare la specialità locale, i Sughitti di Montecassiano sono stati tra i dolci presentati nel menù del “Gala dinner” organizzato di recente a Macerata al ristorante Vere Italie.

Il dolce tipico montecassianese è stato proposto all’interno dell’inaugurazione della manifestazione Tipicità Evo, alla presenza di autorità e giornalisti del settore. Era presente anche Monica Caradonna, uno dei volti dell’estate di Rai Uno con la trasmissione “Camper”. Anche lei ha provato ed ha avuto parole di apprezzamento per questo dolce che in molti nella serata si sono trovati a scoprire e ad apprezzare.

«Ancora una volta – ha commentato il sindaco di Montecassiano Leonardo Catena – voglio ringraziare Angelo Serri ed Alberto Monachesi per il supporto che ci stanno fornendo nella valorizzazione di questa nostra eccellenza. Loro, ma anche tutti i collaboratori di Tipicità, meritano il nostro ringraziamento per quello che stanno facendo per questa nostra specialità ma anche per tutte le eccellenze del territorio marchigiano. La nostra Pro loco poi come sempre si è dimostrata pronta e disponibile nella preparazione precisa ed elegante, necessaria per una presentazione così importante. Una grande soddisfazione a cui sicuramente ne seguiranno altre nel percorso di valorizzazione di questo prodotto della tradizione del nostro territorio».