IL BILANCIO di quattro anni di collaborazione affidato a Toni Guardiani, direttore generale dell'istituto di credito: «Naturale per noi supportare una società che ha voluto scommettere sui giovani per rinascere e ripartire con forza»

L’istituto di credito continua a crescere, avrà presto una nuova casa e nel frattempo festeggia il quarto anno al fianco della Pallavolo Macerata. Il mondo dello sport è solo uno dei tanti settori dove è impegnata Banca Macerata e col quale ha costruito un rapporto duraturo con realtà di successo del territorio. Il solido e vincente binomio con la Pallavolo Macerata nasce e si sviluppa con un obiettivo condiviso: avvicinare la comunità, essere presenti per i cittadini.

Il direttore generale di Banca Macerata Toni Guardiani commenta: «Oramai sono quattro anni che Banca Macerata è al fianco di Pallavolo Macerata ed abbiamo sempre considerato questa collaborazione veramente strategica, con un obiettivo ben preciso: far sentire concretamente sempre di più la vicinanza ed il supporto al nostro territorio. A nostro avviso tale obiettivo lo si può raggiungere anche sostenendo lo sport e le società sportive locali, dove si formano, allenano e crescono i nostri giovani. Pallavolo Macerata, peraltro, è diventata da diversi anni una vera e propria eccellenza del mondo sportivo della nostra provincia e, allo stesso tempo, un punto di riferimento, un modello da seguire, per molte altre società».

La collaborazione tra Banca Macerata e Pallavolo Macerata si esprime attraverso attività congiunte, sia con la prima squadra sia con la Volley Academy, il settore giovanile biancorosso, «Grazie a tale collaborazione è nata anche la sponsorizzazione del palazzetto dello sport che con orgoglio porta il nostro nome Banca Macerata Forum. Si tratta di una importante e storica struttura che, grazie anche ai recenti interventi effettuati dall’amministrazione comunale, dà veramente lustro a tutta la città di Macerata. L’impianto permette di accogliere diverse attività sportive rivolte ai tanti giovani che quotidianamente frequentano il forum con tutto il settore giovanile biancorosso; oltre a prestigiose manifestazioni sportive come le partite casalinghe della Pallavolo Macerata di serie A3 e, quest’anno, anche di A1 femminile della neopromossa CBF Balducci HR Macerata. Banca Macerata vive lo sport come momento di aggregazione e crescita personale. Per questo è da sempre sostenitrice dei valori positivi ed educativi dello sport: l’impegno, il rispetto, la tenacia e l’amicizia. E’ quindi naturale per noi supportare una società che ha voluto scommettere sui giovani per rinascere e ripartire con forza. La sponsorizzazione della prima squadra ci permette, infatti, di rafforzare il nostro messaggio tra i ragazzi più giovani e di amplificarlo estendendolo anche al mondo dei più piccoli, grazie all’attività di mini volley e a tutti i progetti messi in campo all’interno delle scuole del territorio».

La vicinanza della Banca con la comunità troverà una nuova dimensione nella sede in costruzione, sarà un punto di riferimento per i cittadini e potrà offrire ancora maggiore visibilità ai partner e le realtà sportive sostenute, «finalmente avremo anche noi la nostra casa. A breve potremo invitarvi tutti ed insieme organizzare eventi ed incontri che ci permettano di rafforzare ancor di più il legame con il nostro territorio. Sono state realizzate delle aule di formazione interconnesse con i più avanzati sistemi tecnologici ed un grande auditorium al servizio della comunità. Tutto questo ci darà la possibilità di organizzare eventi, incontri e formazione su svariate tematiche: economiche, finanziarie, sociali ed anche sportive. All’interno dell’edificio ci sono grandi videowall che quotidianamente faranno passare immagini e filmati che caratterizzano il nostro territorio, con anche gli highlights delle partite delle squadre che supportiamo. Saranno sempre i benvenuti tutti i nostri partner, con i loro atleti e loro tifosi. Ci proponiamo sin d’ora per ospitare le prossime presentazioni delle squadre con cui collaboriamo».