MACERATA - Nel programma della 15esima stagione ci sarà il giovane gruppo di Pesaro e il pianista russo

Il 30 novembre e il 6 dicembre il programma della 15esima stagione dei concerti di Appassionata presenta due «appuntamenti da non perdere», scrive il Comune di Macerata. Mercoledì 30 novembre si esibirà il Quintetto Sirio. Giovane gruppo che nasce a Pesaro ed è composto da Niccolò Neri (chitarra), Fakizat Mubarak (violino), Anna Sokolova (violino), Ladislao Vieni (viola) e Michele Vischio (violoncello). Proporranno un programma con alcuni pezzi per chitarra solista, il quartetto per archi “Rosamunde” di Schubert fino ad arrivare «al vero e proprio gioiello della serata», il quintetto di Tango Argentino di Diego Maximo Pujol.

A seguire, martedì 6 dicembre, sul palcoscenico del teatro Lauro Rossi si esibirà il giovane Aleksandr Maloveev, definito dal Corriere della Sera “L’ultimo fenomeno della grande scuola pianistica russa”. Il giovane è riuscito a ottenere a soli tredici anni il primo premio al concorso Tchaikovsky per giovani musicisti. Alexander Malofeev partecipa a festival musicali internazionali quali il festival di Verbier, l’Aspen music festival, il festival di Ravinia, il festival Lucens Classique e il Riga Jurmala music festival e suona con le maggiori orchestre internazionali tra cui l’orchestra di Philadelphia, l’orchestra dell’accademia nazionale di Santa Cecilia, l’orchestra del festival di Lucerna, l’orchestra Filarmonica della Scala, l’Orchestra sinfonica nazionale Rai, l’orchestra del teatro Mariinsky, la Tchaikovsky symphony orchestra, la Russian national orchestra, la State chamber orchestra “Moscow Virtuosi”, l’Orchestra filarmonica nazionale russa, l’Orchestre national de Lille, l’Orchestra da camera del festival di Verbier. A Macerata presenterà un programma con Beethoven, Weinberg, Scrjabin e Rachmaninov.

Biglietti disponibili alla biglietteria dei teatri aperta da martedì a sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16.30 alle 19.30 o direttamente in teatro un’ora prima dello spettacolo. Online Vivaticket Prezzi: intero 20 euro, ridotto over65 18 euro – soci e convenzioni (Accademia Belle Arti, Unimc, Pta, docenti scuole e altri) 15 euro – studenti 5 euro

Fino a domani, venerdì 25 novembre, in concomitanza del Black Friday i due concerti sono acquistabili insieme con la promozione “Appassionati con Appassionata”. Info in biglietteria.