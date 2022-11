CAMERINO - Sorpassi, una rotatoria presa contromano e l'incidente con i carabinieri dopo due furti messi a segno a Castelraimondo. I ladri sarebbero tre e dopo essersi allontanati a piedi hanno fatto perdere le tracce

Una folle corsa a fari spenti tra sorpassi azzardati e una strada presa contro mano per riuscire a seminare i carabinieri che li avevano intercettati dopo due furti. Tutto è nato ieri sera da una telefonata di un residente di Castelraimondo che ha segnalato la targa di una Audi di colore bianco.

E’ poi venuto fuori che chi si trovava sulla vettura (sarebbero state tre persone) avevano messo a segno due furti a Castelraimondo: portando via soldi e gioielli. Refurtiva che i carabinieri della Compagnia di Camerino hanno recuperato dall’auto che i malviventi hanno abbandonato a Camerino, nella zona dei licei dopo l’inseguimento.

Chi era a bordo ha proceduto a velocità folle e fari spenti per evitare la cattura. L’Audi ha imboccato la rotatoria di Madonna delle Carceri in contromano, poi sono andati addosso all’auto dei carabinieri.

La folle corsa non è finita, i malviventi hanno proseguito in direzione del quartiere di San Paolo per circa ottanta metri prima di lasciare la vettura e fuggire a piedi in mezzo ai campi. Le persone in fuga sarebbero tre (le prime informazioni ieri parlavano di due fuggiaschi). I carabinieri li stanno ricercando.

(m. or.)