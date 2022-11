CASTELRAIMONDO - Malviventi in azione questa sera, sono stati intercettati a Camerino dai carabinieri. Dopo aver abbandonato l'auto sono scappati a piedi. Partite le ricerche

di Monia Orazi

Ladri in fuga da Castelraimondo a bordo di un’Audi bianca con tettuccio nero. Tutto è nato da due furti commessi durante la prima serata di oggi a Castelraimondo, dove i ladri avrebbero agito in assenza dei proprietari, rubando gioielli e altri oggetti di valore. È stato dato l’allarme ed è scattata la caccia all’uomo. I carabinieri a bordo di una Jeep hanno intercettato i malviventi a Camerino lungo via Madonna delle Carceri.

Nei pressi dei Licei i malviventi, che correvano a fare spenti, avrebbero speronato l’auto dei militari, scendendo dell’Audi e fuggendo a piedi per le campagne. Secondo una prima ricostruzione dei fatti si tratterebbe di due persone, che si sono date alla fuga cercando di scampare alla cattura. Sono tuttora in corso le ricerche nelle campagne di Camerino da parte dei carabinieri guidati dal capitano Angelo Faraca e da agenti della stradale. Oltre ai furti di questa sera, questa mattinata un terremotato di Castelraimondo ha scoperto una visita dei ladri nella sua casa inagibile.