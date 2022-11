CIVITANOVA - Online sul sito www.gorealbid.it tante soluzioni immobiliari in complesso direzionale denominato "Condominio Nova" sito in via Marconi 25/27

Ampia gamma di locali commerciali e uffici in vendita a Civitanova nel Civita Commercial Area dietro la stazione e a un passo dal centro. Approfitta dell’ultima sensazionale occasione di fine anno.

Sono al momento online sul sito www.gorealbid.it tante soluzioni immobiliari in complesso direzionale denominato “Condominio Nova” sito in via Marconi 25/27 a Civitanova, acquistabili con sconto fino al 20%. Locali commerciali e uffici al grezzo a 930 euro al metro quadro.

Le unità immobiliari, sviluppate sui due rami della palazzina di recente costruzione sono locali commerciali al piano terra e uffici al primo e secondo piano. Tutti strategicamente posti in adiacenza della stazione ferroviaria e a un passo da Corso Umberto I, nel cuore pulsante di Civitanova. Tutte le unità disponibili sono oggetto di vendita diretta, senza quindi costi di commissione o intermediazione, e soprattutto senza oneri notarili.

Su www.gorealbid.it potrai navigare le schede delle singole unità in vendita, accedere ai rilievi fotografici e alla documentazione tecnica dell’immobile (estratto di mappa, planimetria). Potrai richiedere informazioni usando l’apposito form o richiedere una visione con il nostro personale dell’ufficio vendite sempre presente sul posto.

Alcune di queste splendide unità, molto varie nella metratura ed estremamente luminose, sono state in parte allestite proprio per mostrare al meglio il loro potenziale commerciale. Per visitare le unità immobiliari ti invitiamo a chiamare subito senza impegno lo 0737 782080.

Gorealbid.it

0737.782080

(Articolo promoredazionale)