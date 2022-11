Passa la Fanfara, stop alle auto

CIVITANOVA - Sabato, dalle 14 alle 19 divieto di transito e sosta in corso Umberto I, piazzale stazione, piazza XX Settembre. viale Matteotti e via Duca degli Abruzzi. Modifiche alla circolazione anche sul lungomare e nelle vie di accesso al centro. Capolinea autobus nella zona Cecchetti

Attesa in città per il ritorno della Fanfara dei carabinieri in programma sabato pomeriggio dalle 16. Per consentire la parata la circolazione stradale nelle aree interessate subirà alcune modifiche a partire dalle ore 14. Pubblicata l’ordinanza per la disciplina del traffico che prevede una serie di vincoli in tutto il centro: dalle 14 alle 19 divieto di sosta per tutti i veicoli in corso Umberto I dalla intersezione con via Lauro Rossi a piazza XX Settembre, nel piazzale della stazione e in piazza XX Settembre.

Divieto di sosta anche sul lungomare Piermanni in entrambe le corsie nel tratto compreso tra via Cavour e via Santorre di Santarosa. Nella stessa fascia oraria, dalle 14 alle 19 è previsto il divieto di transito per tutti i veicoli, esclusi quelli partecipanti alla manifestazione in corso Umberto I, piazzale stazione, piazza XX Settembre, nel tratto antistante il palazzo comunale e sul vialetto nord esclusi i residenti e su via Duca degli Abruzzi esclusi i residenti. Divieto di transito limitamente al passaggio dei cavalli sul lungomare Piermanni, viale Matteotti e nel tratto tra vialetto sud e via Lauro Rossi.

Oltre all’area centrale modifiche alla sosta e al transito anche in via Buozzi e via Trieste: divieto di sosta con rimozione dalle 14 alle 19 per tutti i veicoli, esclusi quelli autorizzati dall’organizzazione della manifestazione e i veicoli al servizio di disabili muniti di contrassegno, in via Buozzi, nel tratto antistante il cine teatro Rossini, in via Trieste, ambo i lati del tratto compreso tra via Buozzi e l’intersezione con vicolo Sforz, in via Venezia, lato nord, del tratto compreso tra l’intersezione con via Trieste e quella con Corso Vittorio Emanuele. Deviazioni alla circolazione per tutto il pomeriggio sempre dalle 14 alle 19: traffico deviato su via Zara per i veicoli circolanti in Corso Umberto I, in via Trieste per i veicoli circolanti nelle vie Cecchetti e Buozzi e in corso Vittorio Emanuele per i veicoli provenienti da via Vela. L’accesso alla stazione dovrà avvenire esclusivamente da via Marconi. Capolinea degli autobus in via Santa Rita.