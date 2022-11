CIVITANOVA - La parata dell'Arma a cavallo sabato 19 novembre è organizzata da Anc in occasione della Virgo Fidelis. Era dal 2018 che il corpo speciale dell'Arma non era ospite della città costiera

Torna a Civitanova la Fanfara dei carabinieri a cavallo. L’appuntamento col corpo speciale dell’Arma è in programma per sabato prossimo, 19 novembre quando da Roma arriveranno i cavalli del quarto reggimento assieme all’immancabile mascotte “Briciola” la piccola meticcia in divisa che ormai da anni accompagna il passaggio della Fanfara. L’annuncio era stato dato dal presidente dell’Anc Roberto Ciccola circa un mese fa e la Fanfara torna in città in occasione della Virgo fidelis.

«Il fascino della divisa e la solennità delle musiche si fonderanno con le movenze eleganti dei cavalli in un’esibizione di forte impatto, che offrirà a tutti i presenti un magnifico spettacolo – ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica – per l’amministrazione comunale che rappresento è davvero un onore ospitare questa manifestazione, legata alla memoria del maresciallo Sergio Piermanni, medaglia d’oro al valor militare».

Sabato prossimo, dunque sarà una giornata all’insegna del fascino, dell’eleganza e della bellezza dove grandi e piccoli potanno ammirare la suggestiva fusione tra musica ed equitazione che da sempre caratterizza le esibizioni della Fanfara a cavallo. I 19 cavalli partiranno alle 16 dal Varco sul mare. Poi il corteo, da viale Matteotti attraverserà via Lauro Rossi. Da qui Corso Umberto I dove le attività commerciali esporranno il Tricolore. Raggiunta la piazza, la Fanfara, dal vialetto sud, riprenderà viale Matteotti e proseguirà per via Duca degli Abruzzi, direzione stazione, dove avrà luogo la cerimonia di “onori ai caduti ” in omaggio a Piermanni con deposizione della corona. Terminata la celebrazione (ore 17 circa), la Fanfara preceduta dalle autorità presenti e dal gonfalone della città di Civitanova, riprenderà corso Umberto e arriverà davanti a Palazzo Sforza dove avrà luogo l’esibizione finale e i saluti istituzionali da parte di sindaco, arma dei carabinieri e Anc. Corso Umberto, così come il tutto il percorso sarà chiuso al traffico. In Corso Umberto previsto il divieto di sosta in ambo i lati. Nei prossimi giorni saranno forniti ulteriori dettagli sulla viabilità. Domenica, alle ore 12 in programma la santa Messa presso la chiesa di Cristo Re in onore della ‘Virgo Fidelis’.