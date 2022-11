CAMERINO - Sono identiche alle originali, svanite nel nulla nel 2006 e nel 2011 e mai più ritrovate. L'iniziativa di un gruppo di cittadini

di Monia Orazi

Tutto pronto a Camerino per rimettere le formelle sul basamento della statua di Papa Sisto V, in piazza Cavour. Non saranno quelle originali, ma quelle rifatte da un artigiano, copie esattamente identiche delle originali, di cui due furono rubate in circostanze misteriose nel 2006 e nel 2011 e mai più ritrovate.

L’allora sindaco Dario Conti fece togliere le due formelle superstiti e fece mettere delle riproduzioni fotografiche a grandezza naturale, che ornano tuttora il basamento della statua che da secoli orna il centro di piazza del Duomo. È ormai giunta al termine la cosiddetta “Operazione Tranquillità”, avviata da un gruppo di cittadini guidati dall’avvocato Giuseppe De Rosa, che avevano avviato una raccolta fondi giunta a circa 13mila euro, destinata a rifare le formelle realizzate in bronzo dallo scultore Tiburzio Vergelli. La somma era stata consegnata all’amministrazione comunale, che aveva avviato le trattative con la Soprintendenza ai beni culturali, per ottenere il via libera al rimpiazzo delle formelle.

Dei due manufatti, ritenuti di scarso valore commerciale e di difficile collocazione sul mercato dell’arte, si sono perse le tracce nel nulla. Se ne è più volte occupata la trasmissione Rai “Chi l’ha visto?”, le indagini dei carabinieri hanno battuto diverse piste ma Hilaritas e Tranquillitas, questo il nome dei bassorilievi che raffiguravano, non sono mai state ritrovate.

Ormai l’operazione di ricostruzione delle formelle è andata a buon fine e l’inaugurazione dovrebbe avvenire il prossimo 3 dicembre, data che segnerà la posa della prima pietra della struttura socio sanitaria, che ospiterà gli anziani della casa di riposo, Casa Amica nel quartiere di Vallicelle, donata alla città dalla Croce Rossa italiana e altri benefattori.

.