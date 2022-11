STORIA - Andrea Cecconello, 52 anni di Recanati, è stato trovato privo di sensi sulla spiaggia di Scossicci dal Golden Retriever che ha dato l'allarme alla sua padrona abbaiando. Oggi oltre a ringraziare, racconta cosa gli è successo

di Alessandra Pierini

«Leo, amore mio, voglio vederti con la tua padrona e darvi un abbraccio per avermi salvato la vita. Sono uscito dall’ospedale, sto messo malino ma sono vivo. Grazie infinite, sei il mio eroe e sabato ho potuto festeggiare il mio compleanno». E’ il messaggio di Andrea Cecconello, 52 anni di Recanati, salvato una settimana fa dal cane Leo, un Golden Retriever che lo ha trovato in spiaggia privo di sensi e ha richiamato l’attenzione della sua padrona abbaiando. E’ stata poi lei a chiamare i soccorsi che sono subito intervenuti.

E’ Andrea Cecconello a raccontare cosa è accaduto: «Ero andato a pescare poi al momento di andare a casa, sono scivolato sugli scogli e sono caduto. Sono rimasto a lungo dolorante a terra senza riuscire a muovermi. Di tanto in tanto provavo a chiedere aiuto ma non è arrivato nessuno». Finché quasi due ore dopo sono passati Leo e la sua padrona. «Quando ho sentito Leo che mi annusava e la sua padrona che mi illuminava con la torcia mi è sembrato un miracolo. Non avrei potuto resistere a lungo».

Cecconello ha riportato delle contusioni e non riesce ancora a muoversi bene ma il suo pensiero corre spesso a Leo e lo ringrazia di cuore: «Anche io ho un cane e amo molto gli animali ma Leo per me è stato un angelo».