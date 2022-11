EVENTO - Il 27 novembre al teatro Velluti spazio ad una parte scientifica (con la docente Unimc Claudia Santoni), e una artistica con "Solo per farmi amare" di Fabiana Vivani. Il progetto è a firma della consigliera comunale Catia Luciani e dell'assessore Nelia Calvigioni

Contro la violenza sulle donne, il 27 novembre iniziativa a Corridonia che si divide in una parte scientifica ed in una artistica. Appuntamento alle 16,30 al teatro Gian Battista Velluti in occasione della Giornata mondiale per l’eliminazione della violenza sulle donne. Il progetto del Comune patrocinato e cofinanziato dalla Regione, dalla commissione per le Pari opportunità presenta un programma ricco che ha una parte scientifica ed una artistica. L’evento parte con un convegno a cura di Claudia Santoni, docente Unimc: “Violenza di genere, politiche di contrasto e azioni di prevenzione dalla teoria alle buone prassi”. A seguire lo spettacolo “Solo per farmi amare” ideato e diretto dalla regista Fabiana Vivani che si avvale della collaborazione della violoncellista Elena Antongirolami e della cantante attrice Veronica Morelli. Un progetto voluto dalla consigliera comunale Catia Luciani (delega alle Pari opportunità) e firmato dall’assessore alle Politiche Sociali Nelia Calvigioni. «Come amministrazione siamo molto orgogliosi di aver partecipato al bando e di aver ottenuto il sostegno e supporto della Regione – dice Catia Luciani -. Grazie alle professioniste Claudia Santoni e Fabiana Vivani che renderanno questo evento significativo e di grande rilevanza conoscitiva ed emozionale». L’ingresso è gratuito e si può prenotare qui.