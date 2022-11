VALFORNACE - Nei guai una 60enne scoperta dai carabinieri. In oltre due anni ha percepito indebitamente 14mila euro

Da oltre due anni percepiva indebitamente il reddito di cittadinanza, una 60enne di Valfonace denunciata dai carabinieri della locale stazione. La donna, da aprile del 2020 e fino ad agosto del 2022 ha ricevuto oltre 14mila euro pur non avendone titolo. Dai controlli incrociati effettuati dai militari della Compagnia di Camerino, la 60enne è risultata proprietari di due immobili e non lo aveva dichiarato allo scopo di risultare nullatenente ed avere diritto al sussidio statale. L’indagine, condotta dai carabinieri dell’alto Maceratese sia con metodi tradizionali che con l’ausilio delle banche dati Inps, ha permesso di dimostrare come la donna, denunciata, avesse aggirato la norma.