MACERATA - Bagarre in Consiglio, Lega e Fratelli d'Italia contrattaccano il capogruppo del Pd. Passa all'unanimità la proposta del consigliere Alessandro Bini (civica Parcaroli), di intitolare il campo sportivo di Villa Potenza alla memoria di Michele Gironella, di recente stroncato da un malore mentre era in Perù

di Luca Patrassi

Il “solito” Consiglio comunale senza traccia di delibere (giusta una obbligata, quella per la ratifica dei lavori di somma urgenza) quello di oggi pomeriggio, ci ha però pensato il capogruppo del Pd Narciso Ricotta ad accendere la miccia e a far esplodere le reazioni di alcuni capigruppo della maggioranza. Prima il sindaco Sandro Parcaroli aveva risposto con calma al primo attacco di Ricotta sul fatto che l’ospedale di Macerata sarebbe penalizzato dall’attuale dirigenza che preferirebbe erogare più risorse a Civitanova. Poi l’ordine del giorno con cui si chiede la revoca della concessione a Iliad per la torre 5G da trenta metri ha irritato prima il capogruppo della Lega Claudio Carbonari («maleducato, operazione disonesta»), poi quello di Fdi Pierfrancesco Castiglioni che si è però limitato all’attacco politico.

Il Consiglio inizia con venti minuti di ritardo, problemi di rete neanche a farlo apposta nel giorno in cui si parla di impianti tecnologici. Il capogruppo dem Narciso Ricotta apre esponendo l’interrogazione sulle prestazioni aggiuntive concesse dalla direzione di Av3 che andrebbero a favore del reparto di Anestesia di Civitanova e a scapito di quello di Macerata. Il sindaco replica ricalcando le dichiarazioni già fatte dalla dirigente di Av3 Daniela Corsi: «Rimpiazzo dei turni mancanti per sopperire a carenze temporanee di medici anestesisti». Ricotta ribatte: «La dottoressa Corsi non ha un ruolo politico ma dirigenziale, deve riferire a lei sindaco con i numeri e non con una nota che si smentisce da sola. Nel documento istruttorio della determina di Av3 infatti c’è scritto che è possibile chiedere prestazioni aggiuntive al personale dipendente, caro sindaco si deve far dare le liste di attesa Macerata e di di Civitanova per le prestazioni compatibili. Lei deve sapere, e dircelo, quanto si attende per una appendicite a Macerata e quanto a Civitanova: la gestione delle liste di attesa deve essere trasparente, risposte chiare, numeri e non politichese. Peraltro pochi giorni dopo la replica, la direttrice Corsi ha firmato l’assunzione di un anestesista pensionato per Civitanova».

Infine bordate sulla questione della triangolazione (Lega- Gruppo Misto e Fdi) di Ripa: «La delega alla sanità, caro sindaco voglio darle un Consiglio, la prenda lei: il consigliere Ripa ha un ruolo di subordinazione come dipendente di Av3 e non ha l’autorevolezza di un sindaco: la delega alla Sanità è una cosa seria, non i giochini politici da un partito all’altro». A chiudere i preliminari delle interrogazioni l’intervento della Dem Ninfa Contigiani sul comitato unico di garanzia, pari opportunità e benessere di chi lavora contro le discriminazioni. Interrogazione e risposta dell’assessore Francesca D’Alessandro.

, consigliere della civica Parcaroli, è intervenuto per presentare la richiesta di intitolazione del nuovo campo sportivo di Villa Potenza a Michele Gironella, il giovane residente nella frazione recentemente stroncato da un malore in Perù. Richiesta condivisa dall’amministrazione con intervento dell’assessore Paolo Renna ed anche dall’opposizione con intervento di Stefania Monteverde. Approvazione unanime.

Alberto Cicarè, consigliere di Strada Comune, è tornato a fare polemica sul bando per la gestione del campo di Collevario: stavolta ha presentato una mozione rilevando la scarsa trasparenza della procedura seguita. Parere contrario espresso, per l’amministrazione, dall’assessore Riccardo Sacchi che ha rilevato l’urgenza della procedura. Alcuni passaggi dell’intervento di Sacchi sono stati contestati dal dem Andrea Perticarari che ha rilevato diversi elementi di illegittimità nella procedura del bando. Mozione bocciata a maggioranza, 19 contrari e 9 favorevoli. Un altro ordine del giorno, stavolta presentato dal dem Alessandro Marcolini sulla possibilità di rateizzare le bollette Apm del servizio idrico. Parere contrario espresso dall’assessore Oriana Piccioni: «Siamo nel mezzo di una tempesta perfetta, le spese per le bollette del Comune sono passate dai 2.2 milioni agli attuali 3.8 ma nonostante questo abbiamo evitato ritocchi. Peraltro le bollette idriche sono diminuite rispetto al 2019 e le tariffe sono di competenza dell’Arera, non dei Comuni» .

Toni caldi sulla questione dell’antenna che Iliad si prepara a montare sul parcheggio soprastante l’Oasi di via Mattei. Ricotta ha dato conto dei motivi dell’ordine del giorno in cui si chiede la revoca della concessione. Il pensiero dell’Amministrazione è stato espresso dall’assessore Laura Laviano: «Il vecchio piano comunale non è vigente essendo stato superato da una recente legge regionale, quanto al potenziale effetto cancerogeno dei campi elettromagnetici, la legge riserva allo Stato la tutela della salute pubblica e la definizione dei limiti ai valori di esposizione. Non è vero che non c’è il parere dell’Arpam che ha anche valutato la presenza di altri impianti. Il nuovo piano delle antenne è pronto e verrà portato in discussione il prima possibile. Peraltro non è possibile revocare nulla perchè la legge non consente un simile intervento ai Comuni».

Il consigliere pentastellato Roberto Cherubini: «il nostro Comune è virtuoso rispetto ai numeri di tanti altri Enti: dovremmo anzi andare verso l’aumento di antenne 5g che sono meno pericolose per la salute pubblica meglio un traliccio alto che uno basso, meglio molti che pochi e dico che il maggior pericolo, specie per i bambini, passa attraverso il telefonino cellulare: il piano delle antenne è l’unico strumento di programmazione». Il consigliere di Macerata Insieme David Miliozzi ha ribadito la posizione già espressa nella mozione e chiesto all’assessore di muoversi in tempi brevi. Ricotta è poi intervenuto per esprimere la posizione del gruppo Dem: « Se 200 persone – ha detto rivolgendosi all’assessore Laviano – le fanno una petizione, lei perchè non le incontra invece di fare un post? Sono due anni che lei dice che c’è il piano, le aziende se è due anni che, se le aziende multinazionali, che non sono nate ieri, ora mettono le antenne, poi arriva lei e presenta il piano: è una presa in giro».

Il capogruppo della Lega Carbonari: «Più si ripetono le cose e meno l’opposizione ha capacità di fare memoria, non si può andare su percorsi sbagliati». Poi l’attacco al centrosinistra e a Ricotta: «Negli anni passati sono stati spesi 100mila euro di parcelle per ricorsi al Tar rigettati, è una operazione disonesta nei confronti dei cittadini. Maleducato». Richiesta di potenziare le possibilità di conoscenza per i cittadini avanzata dal consigliere Alberto Cicarè, poi Stefania Monteverde di Macerata Bene Comune: «Se ti mettono un’antenna di 30 metri vicina alla scuola dei tuoi figli, sarà irrazionale ma la protesta la faremmo tutti, credo che questo vada spiegato iniziando dal perchè non si è atteso l’arrivo del piano delle antenne».

Duro il capogruppo di Fdi Castiglioni: «Quando avete fatto mettere le antenne in via Roma il piano voi di centrosinistra lo avete fatto? Per 20 anni non avete fatto il piano, ora parlate? Non c’è ritegno. Il nostro piano è pronto, ma non si poteva bloccare la richiesta di Iliad» Infine la dem Ninfa Contigiani: «Il punto non è il bloccare l’innovazione tecnologica e i benefici, penso alla telemedicina, all’entroterra: abbiamo solo da guardarci da una proliferazione selvaggia dell’impiantistica». Il voto: 20 contrari alla mozione presentata da 10 consiglieri di opposizione, 7 favorevoli e 2 astenuti.