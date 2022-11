VOLLEY - L'Mvp Garcia, un Nikolov in crescita e gli innesti di Diamantini e Yant decisivi per tornare al successo dopo le tre sconfitte nelle ultime quattro partite tra Superlega e Supercoppa italiana

di Mauro Giustozzi (foto di Federico De Marco)

La Lube torna al successo e cancella il periodo negativo che l’aveva vista sconfitta in 3 delle ultime 4 partite tra Superlega e Supercoppa italiana. Un successo in rimonta, segnato dal suo top scorer ed mvp della gara Garcia ben coadiuvato in attacco da un Nikolov in crescita e da uno Yant che ha bene impattato nel match. Decisivi anche gli innesti a gara in corso di Diamantini e Yant al posto di Chinenyeze e Bottolo in serata poco brillante. La potenza dell’attacco e soprattutto del servizio ha fatto la differenza per i cucinieri, rispetto ad una Verona che ha giocato a lungo alla pari, facendosi preferire a muro.

Prima del via rinnovato lo storico gemellaggio tra le due tifoserie la Maraia Gialloblu ed i Predators con un giro del palas accomunati nelle rispettive bandiere. Lube che è reduce dalla finale persa in Supercoppa italiana mentre in campionato i biancorossi hanno accusato due sconfitte consecutive nelle ultime gare disputate e sono alla ricerca di un successo per rilanciarsi nei quartieri alti della classifica. Lube che si schiera con un solo cambio nel sestetto delle ultime uscite, Anzani al centro viene preferito a Diamantini. Tra gli ospiti gioca il centrale marchigiano Mosca già nel giro della Nazionale azzurra di De Giorgi che ha conquistato il recente Mondiale. Inizio gara che si gioca punto a punto prima che i cucinieri scavino il break con l’attacco di Anzani e l’ace di Bottolo 8-5. Keita riporta in equilibrio il punteggio prima che un attacco out di Garcia e Grozdanov non firmino i punti del sorpasso e primo vantaggio degli scaligeri (10-12).

Verona che allunga ancor più il proprio vantaggio con due muri di Sapozhkov e Grozdanov che fanno precipitare i biancorossi ancora più sotto costringendo Blengini a chiamare il time out. Serve a poco perché Keita sfodera due ace che manda in tilt la ricezione civitanovese e così la Lube vede scappare via la Withu sul 12-18. Nel secondo prova a replicare dai nove metri la Lube: 8-5 firmato da due ace di seguito di Lucio De Cecco. Civitanova si mostra più attenta e concentrata in questa fase con un cambio palla efficace. Botta e risposta dal servizio tra Spirito e Garcia con altrettanti ace, poi Verona si appoggia su un Mozic (8 e 67%) molto caldo che ricuce lo strappo del punteggio e firma anche il sorpasso (16-18).

Dentro anche Yant per Bottolo per cercare di dare una scossa alla Lube. Che arriva grazie ad Anzani che riporta in quota Civitanova. Finale punto a punto: De Cecco regala l’ace che vale il primo set point, annullato però dalla WithU, che però cade alla seconda palla col muro di Garcia protagonista con 7 punti e 71% in attacco. Con Diamantini che resta in campo per Chinenyeze la Lube parte subito fortissimo con l’accoppiata Yant-Garcia a muro e attacco che scava il 6-3. Sapozhkov rianima i suoi portandoli nuovamente a tiro dei marchigiani (11-10) ma è replica immediata biancorossa affidata a Nikolov che attacca e mura i punti che lanciano nuovamente in fuga i cucinieri.

Cala l’efficienza del servizio veneto e questo consente alla Lube di consolidare il suo vantaggio nel finale di parziale (21-16): ma il set è tutt’altro che archiviato. Con servizio e muro la WithU torna sotto (21-19) prima che ancora una volta tocchi a Nikolov spegnere i fuochi veronesi regalando il set del sorpasso a Civitanova. Quarto che si apre con un estenuante punto a punto (20-20), nessuno vuol mollare in questo decisivo set. Ultimi palloni pesantissimi: Mozic regala la palla set ai suoi, annullata da Nikolov che manda Garcia al servizio che con due ace chiude la sfida nel tripudio dei tifosi biancorossi.

Prossimo appuntamento per i cucinieri sarà l’esordio nella della Pool C di Champions League in programma mercoledì 9 novembre all’Eurosuole Forum (ore 19) contro i portoghesi dello Sport Lisboa e Benfica.

Il tabellino:

CIVITANOVA – VERONA 3-1 (16-25, 26-24, 25-21, 26-24)

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Anzani 7, Garcia 26, Nikolov 21, Chinenyeze 2, De Cecco 6, Bottolo 2; Balaso (L), D’Amico, Diamantini 1, Yant 8, Zaytsev, Gottardo. NE.: Sottile, Ambrose (L). All. Blengini.

WITHU VERONA: Sapozhkov 24, Mozic 15, Mosca 9, Spirito 6, Keita 14, Grozdanov 4; Gaggini (L), Perrin, Raphael. NE.: Cortesia, Magalini, Jensen, Bonisoli (L), Zanotti. All. Stoytchev.

ARBITRI: Simbari e Brancati.

NOTE: spettatori 1702, incasso di 21938 euro. Durata set: 23’, 30’, 29’, 34 ’ totale 116’. Civitanova: battute sbagliate 12, vincenti 11, muri 7, errori 22. Verona: bs. 16, v. 8, m. 10, e. 20.