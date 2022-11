TRIONFO in Turchia per il 44enne recanatese della nazionale azzurra assieme al compagno di squadra Luca Viscusi

Ennesimo trionfo internazionale per il 44enne recanatese Mirko Savoretti, fuoriclasse delle bocce nazionali. Insieme al compagno Luca Viscusi, Savoretti si è laureato campione del mondo nella specialità della coppia alla rassegna iridata conclusasi oggi a Mersin, in Turchia. La bacheca di Savoretti si arricchisce quindi di un altro titolo dopo i tre mondiali a squadre (2003, 2007 e 2012) e i quattro europei (tre a squadre e uno nella coppia, con Mattia Visconti, nel 2019). Per lui anche un mondiale per club con la società della Monastier Treviso nel 2011. Savoretti e Viscus, oltre ad essere pluricampioni d’Italia con la maglia della bocciofila Caccialanza di Milano, hanno vinto innumerevoli gare di alto livello. Il ct Giuseppe Pallucca li ha scelti per giocare nella coppia maschile ai mondiali in Turchia e la scelta si è rivelata azzeccata. Nettissime le loro vittorie contro Croazia, Libia, Ungheria, e poi il trionfo in finale sull’Algeria. Per Viscusi è arrivato anche il titolo mondiale nell’individuale, unico trofeo che manca a Mirko Savoretti, ma, chissà, a 44 anni potrebbe ancora non essere troppo tardi.