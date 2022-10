OPERAZIONE della Guardia di finanza in tutto il Maceratese. Sequestrati oltre 8.100 articoli insicuri per la salute dei consumatori, e non solo collegati alla festività, ma anche costumi, ciabatte, gel, cancelleria, utensileria e accessori vari, privi delle indicazioni previste dalla normativa vigente. Sanzionato anche un ristoratore a Civitanova per l’impiego di un lavoratore in nero ed uno irregolare

Operazione dei reparti del Comando provinciale della Guardia di finanza in tutto il Maceratese a contrasto del commercio di prodotti recanti marchi contraffatti o insicuri per la salute pubblica e del lavoro nero. Complessivamente, sono oltre 8.100 gli articoli sequestrati, tra maschere di halloween, costumi, ciabatte, gel, giocattoli a forma di zucca e kit per travestimenti, oltre ad una serie di altri prodotti, come cancelleria, utensileria e accessori vari, privi delle indicazioni previste dalla normativa vigente. Si tratta di informazioni importanti per la tutela della sicurezza e della salute dei consumatori, specie in caso di articoli a contatto diretto della persona, in particolare bambini. I relativi responsabili sono stati segnalati alla competente Camera di Commercio, per l’adozione dei provvedimenti di competenza sotto il profilo amministrativo. Sanzionato anche un ristoratore a Civitanova per l’impiego di un lavoratore in nero ed uno irregolare.

L’attività, che si è sviluppata su tutto il territorio provinciale, ha visto impiegati i finanzieri del Gruppo di Macerata, della Compagnia di Civitanova e delle tenenze di Camerino e di Porto Recanati. Nello specifico, i finanzieri del capoluogo, nel corso di due controlli in altrettanti esercizi commerciali della zona, hanno sottoposto a sequestro oltre 1.300 articoli destinati alla festa di Halloween, privi delle avvertenze e delle istruzioni previste dalla specifica normativa sulla sicurezza dei giocattoli e circa 4mila articoli vari risultati carenti delle indicazioni riguardanti i materiali utilizzati e le precauzioni d’uso.

Le Fiamme Gialle di Civitanova, nel corso di un controllo in un esercizio commerciale hanno sottoposto a sequestro circa 100 giocattoli, in quanto privi delle indicazioni richieste dalla speciale normativa di riferimento, mentre, in seguito ad un controllo in un ristorante hanno accertato l’impiego di un lavoratore in nero ed uno irregolare, oltre a violazioni sulle modalità di effettuazione dei pagamenti delle retribuzioni, risultate avvenute per contanti anziché in maniera tracciabile, così come richiesto dalla normativa. Per tali irregolarità in materia di lavoro, il titolare rischia sanzioni che possono arrivare ad oltre 30mila euro.

I finanzieri della Tenenza di Camerino, a seguito dei riscontri eseguiti in un esercizio commerciale, hanno sequestrato circa 300 articoli destinati alla celebrazione della festa di Halloween, poiché sprovvisti delle indicazioni minime previste dalla normativa vigente e quindi insicuri per la salute dei consumatori. Infine, la tenenza di Porto Recanati ha operato nell’ambito del mercato settimanale che si svolge nella città marinara, procedendo al sequestro, a carico di un ambulante, di circa 2.400 articoli, tra utensileria, cancelleria e accessori vari, risultati privi dei requisiti previsti dalla normativa sulla sicurezza dei prodotti. Ulteriori accertamenti verranno svolti per verificare eventuali profili di irregolarità anche da un punto di vista fiscale.

