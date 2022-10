“Lucca comics and games”,

il virtual tour della mostra

realizzato da Med Group

TECNOLOGIA - L'azienda partner tecnico del più grande evento europeo per presenze ed attività riguardanti il mondo del fumetto, dei giochi e non solo

Med Group Holding, gruppo italiano leader nell’innovazione e nello sviluppo tecnologico declinato in ogni sua possibilità, sarà partner tecnico di Lucca Comics & Games, il più grande evento europeo per presenze ed attività riguardanti il mondo del fumetto, dei giochi e non solo, grazie alla sua esperienza sul campo della creazione di contenuti in VR e AR per i settori retail, fashion, industriale e turistico (clicca qui per il link al Tour Virtuale).

È proprio in merito al mondo dei Tour Virtuali che Med Group Holding fornirà il supporto più prezioso: grazie alla sinergia con l’evento lucchese, il LC&G verrà aperto a tutto il mondo, grazie alla scansione virtuale della mostra di Palazzo Ducale, che verrà effettuata con la camera Matterport 3D Pro 2 e che sarà visitabile virtualmente già nei giorni del Lucca Comics & Games. Una sinergia importante, che sottolinea la volontà dell’evento di spingersi verso le nuove frontiere dell’innovazione tecnologica, peraltro già presente con una serie di incontri incentrati proprio sui temi del Cryptoverso, NFT, WEB 3.0 e tanto altro. Per Med Group Holding una conferma dell’attenzione dedicata a tutto ciò che è innovazione tecnologica, in questo caso legata al metaverso ed alle sue applicazioni specifiche in VR e AR. La mostra sarà fruibile al Lucca Comics and Games tramite speciali visori messi a disposizione per l’occasione, e via web a tutti coloro che si connetteranno al sito ufficiale dell’evento.

