L'APPUNTAMENTO venerdì 28 ottobre, dalle 15,30 alle 18,30, all’auditorium della biblioteca Mozzi Borgetti

La prevenzione oncologica al centro del convegno “Campagna Nastro Rosa: prevenzione, trattamento e quotidianità della patologia oncologica” in programma venerdì 28 ottobre, dalle 15,30 alle 18,30, all’auditorium della biblioteca Mozzi Borgetti. Organizzata dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (Lilt) di Macerata, nell’ambito della campagna Nastro Rosa che, come noto, ha l’obiettivo di sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori della mammella, la giornata di studi è patrocinata dall’assessorato alle Politiche sociali del Comune di Macerata ed è aperta a tutta la cittadinanza.

Oltre alla prevenzione a tavola e alla relazione di aiuto, il convegno sarà anche l’occasione per fare il punto sulla disabilità e sul vissuto familiare «così che – affermano gli organizzatori della Lilt Macerata – sempre di più a tutto tondo la conoscenza corretta divenga salute concreta per tutti. Il nostro direttivo ringrazia l’Amministrazione comunale di Macerata, in particolar modo il vice sindaco e assessore Francesca D’Alessandro per la sensibilità dimostrata nel voler collaborare a un evento così importante quale quello della prevenzione oncologica».

«La cultura dell’inclusione passa anche attraverso la malattia – interviene il vice sindaco e assessore alle Politiche sociali Francesca D’Alessandro – e per questo, promuovere la più alta qualità di vita possibile per i malati oncologici e disabili, o che tali diventano a causa delle patologie, e le loro famiglie significa, non solo garantire i trattamenti sanitari necessari, ma anche fornire risposte concrete a eventuali bisogni sociali ed economici, spesso determinati dalle condizioni di fragilità della persona malata a cui si aggiunge lo stato di disabilità. E il convegno di venerdì va proprio in questa direzione, offrire strumenti di conoscenza affinché la malattia venga affrontata nel migliore dei modi anche dai disabili». Al convegno porteranno il loro contributo in veste di relatori la dottoressa logopedista Mirella Franco che interverrà sul tema “Prevenzione, diagnosi e trattamento: come comunicare efficacemente con le persone sorde o ipoacusiche”, la nutrizionista dottoressa Mariangela Cosmo che affronterà la tematica “La prevenzione inizia a tavola”, la psicologa dottoressa Benedetta Bartoli che parlerà de “L’Ascolto e la relazione di aiuto” e infine Luisiana Perini dell’associazione Gaia che relazionerà su “Una famiglia allargata in reparto”.