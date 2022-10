Auto procede a zig zag:

donna alla guida con tasso alcolemico

sei volte oltre il consentito

TOLENTINO - Per la conducente denuncia, il ritiro della patente e il sequestro del veicolo per la confisca. Nei guai anche un 30enne, sorpreso al volante senza aver mai preso il documento di guida e in possesso di una dose di cocaina: 5.100 euro di multa e segnalazione alla prefettura

25 Ottobre 2022 - Ore 09:58

Auto procede a zig zig lungo le vie di Tolentino, i cittadini avvisano i carabinieri che, constatata l’andatura incerta, fermano la conducente e la sottopongono all’etilometro: aveva un tasso alcolemico di 3,3 grammi/litro praticamente sei volte quello consentito. La donna è stata denunciata dai militari del Radiomobile di Tolentino, le è stata ritirata la patente e sequestrata la vettura ai fini della confisca.

Nel corso dei controlli un 30enne è stato fermato dai militari mentre era alla guida di un’auto. I carabinieri hanno riscontrato che era al volante senza aver mai preso la patente. In questo caso è stata comminata la sanzione amministrativa di 5.100 euro, con il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi. Il giovane inoltre, aveva anche una dose di cocaina, sequestrata dai carabinieri. Sarà segnalato alla Prefettura di Macerata come assuntore.

